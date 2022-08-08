Kadıköy'de Uluslararası Ragbi Turnuvası sona erdi

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde, Ragbi Lig Derneği tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, Kadıköy Kalamış sahilinde gerçekleşti. 6 ülkeden 28 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvada kadınlar kategorisinde Türkiye’den La Bebos takımı, erkekler kategorisinde ise Lübnan’dan Lycans Black takımı birinci oldu.

Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, 6-7 Ağustos tarihlerinde 28 takımın katılımıyla, Kadıköy Belediyesi desteği ve ev sahipliğinde Kalamış sahilinde gerçekleşti. Türkiye ve yurt dışından turnuvaya katılan takımlar 2 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Turnuva’ya Türkiye’nin yanı sıra İran, Sırbistan, Lübnan, Bulgaristan, Hollanda ve Sırbistan’dan ragbi takımları katıldı.

Turnuva’da kadınlarda Türkiye’den La Bebos takımı, erkeklerde ise Lübnan’dan Lyca ns Black takımı birinci oldu. Turnuvanın kadınlarda ikinci olan takımı Kadıköy Ladies, üçüncü Red Star oldu. Erkeklerde ise Kadıköy Villains ikinci, Beytepe Pante rleri ise üçüncü oldu.