Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Aydın: Kartal'ın dört bir yanında projelerimizi hizmete sunduk

Kartal Belediyesi, ilçe sorunlarının hızlı tespiti ve etkili çözümü için her ayın ilk cumartesi günü düzenlediği Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Bu ay 160’ıncısı yapılan toplantıda konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal’ın dört bir yanında hizmete sunulan projelerin, ülkedeki mali sorunlara ve tüm zorluklara rağmen hayata geçirildiğine dikkat çekti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın başkanlığında gerçekleşen toplantı, Kartal Belediyesi hizmet binasında yapıldı. Toplantıya, Başkan Yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı.

“Genç Zihinlerin Gelişimine Katkı Sağlıyoruz”

Toplantının açılış konuşması, Başkan Yardımcısı İmam Aydın tarafından gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada; Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi, Bayram Demirkol Parkı 2. etabı ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi gibi önemli projelerin Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde açılışlarının gerçekleştirildiğini belirtti. Aydın, bu projelerin ülkenin ekonomik zorluklarına rağmen hayata geçirilmiş olmasının büyük bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi'nin genç zihinlerin gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Aydın, Bayram Demirkol Parkı'nın ikinci etabının yeşil alanları artırarak halkın dinlenmesini ve doğayla iç içe olmasını sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nin şehrin can dostları için hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, onların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamanın insanlığın bir gereği olduğunu dile getirdi.

“Başkan Gökhan Yüksel’in Azmi ve Kararlılığı Büyük Etken”

Başkan Yardımcısı Aydın, projelerin hayata geçirilmesinde Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kararlılığı ve azminin büyük bir etken olduğunu vurgulayarak, kendisinin Kartal'ın geleceği için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiğini kaydetti. Aydın, muhtarların da bu başarıların temel taşlarından biri olduğunu belirterek, muhtarların mahallelerinin nabzını tutarak ihtiyaçları belirlediğini ve en doğru yönlendirmeleri yaptığını söyledi.

“Muhtarlar Toplantısı Bizler İçin Önemli Bir Platform”

Toplantının 160. kez gerçekleşmesinin, ilçe sorunlarının etkili bir şekilde çözümü için Kartal Belediyesi'nin kararlılığını ve muhtarlarla birlikte yürüttüğü başarılı işbirliğini gösterdiğini belirten Aydın, gelecekte de Kartal'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Muhtarlar toplantısının, Kartal'ın daha aydınlık yarınlara doğru emin adımlarla ilerlemesini sağlamak için önemli bir platform olduğu sözlerine ekledi. Toplantının devamında, mahalle muhtarları tek tek söz alarak, mahalleleri ile alakalı sorun ve taleplerini yöneticilere aktardı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, gerekli notlarını alarak, sorunların çözümü için harekete geçileceğini ifade etti.