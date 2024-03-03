Kartal Belediyesi’nden Coşkulu Açılış Töreni

Kartallı vatandaşların; kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal ihtiyaçlarına kısa sürede hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla cevap veren Kartal Belediyesi, toplu açılışlar serisine Karlıktepe Mahallesi’nde devam etti.

Kartal’a kazandırılan Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı ile Kartal Belediyesi’nin ‘Gezegen’ markası altında tamamladığı 11 sosyal tesisten biri olan ‘Dünya Gezegen Kafe’nin açılışı ve komşu buluşması, düzenlenen coşkulu bir törenle gerçekleşti. Yoğun bir katılımla yapılan açılış töreninde komşularına seslenen Başkan Gökhan Yüksel, “Bu güzel alanı gördüğümüzde aklımızda buraya rezidans yapmak gibi bir fikir hiç olmadı. Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarla, ailelerle nasıl buluşturabiliriz diye kafa yorduk. Ve güzel bir spor parkı yapmaya karar verdik.” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in seçim bildirgesinde yer alan ve her biri Kartallıların öncelikli ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen projeler, ‘Kartal İçin Daha Yapacak Çok Şey Var’ ilkesi ile vatandaşların hizmetine sunulmaya devam ediyor.

“Bir Atatürk genci olarak, bu parkta 19 Mayıs isminin yaşaması gurur kaynağım”

Başkan Gökhan Yüksel, Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı ile Dünya Gezegen Kafe’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, son 5 yıllık süreçte tüm zorluklara rağmen çok önemli işlere imza attıklarını kaydetti. Başkan Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Parkı’nın bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydederek, sözlerine şöyle devam etti;

“Çok sevgili değerli komşularım, kıymetli CHP Kartal İlçe Başkanım, değerli yöneticilerim, çok kıymetli diğer siyasi partilerin yöneticileri, misafirleri, Karlıktepe’de oturan komşularım, bu parkın etrafında oturan aileler, değerli hanımefendiler, beyefendiler, parkın gerçek sahibi çocuklar, gençler, kadınlar, aileler hepiniz hoşgeldiniz. Kıymetli muhtarlarımız da burada.

Bizler Kartal için çaba sarfederken, Kartal’ı güzelleştirmek için adım atmaya gayret gösterirken zorlu günleri geride bıraktık. Zorlu pandemi sürecini hep birlikte yaşadık. Ardından deprem felaketini yaşadık. Ve bu zorlu günlerde hiç sizinle keyifli sohbet etme imkanı olmadı. Yaptığımız çalışmaları yaşanan olaylar sebebi ile size ifade edemedik, fazla anlatamadık. Yine yaptığımız güzel işlerden bir tanesi Karlıktepe Mahallemizdeki boş olan alanımızla ilgili çalışmalarımızı tamamladıktan sonra; güzel bir yaşam alanını, hem Kartallı hem Karlıktepe Mahallesi’ndeki komşularımıza armağan ettik. Bu güzel alanı gördüğümüzde aklımızda buraya rezidans yapmak gibi bir fikir hiç olmadı. ‘Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarla, ailelerle nasıl buluşturabiliriz’ diye kafa yorduk. Ve güzel bir spor parkı yapmaya karar verdik. Etrafındaki yürüyüş yollarıyla, oyun gruplarıyla, çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olacak yeni spor branşları ile 2 adet tenis kortuyla, basketbol sahası ile inanıyorum ki yarının genç sporcularının ilham alacağı bir park olacak. Ülkemizin içinde bulunduğu kötü ekonomik koşulların, mutfağımızdaki yangının ve hepimizi derinden üzen büyük enflasyon artışlarının ve maliyet artışlarının altında ezilmiş durumdayken, nefes alabileceğimiz bir sosyal tesisimizi de bu parkımıza kazandırmış olduk. Ailelerin, emekli büyüklerimizin yeni mekanı, Kartal’daki 11’inci sosyal tesisimizi de burada hizmete açmış oluyoruz. Bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi gençlere armağan etti. Bir Atatürk genci olarak, bu parkta 19 Mayıs isminin yaşaması benim ve ekibim için ayrı bir gurur kaynağı, gurur duyuyorum. Onun yolunda, onun izinde koşmaya, bu ülke için hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda sizlere kendimi emanet ediyorum ve yeni dönemde de aynı şevk, aynı heyecan ile koşacağımızdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Hepinize sevgiler saygılar diliyor, sizleri çok seviyorum.”

İlk Tenis Maçı Başkan Gökhan Yüksel’den

Açılışta, kurdele kesiminin ardından Harlem Şov tarafından bir basketbol gösterisi gerçekleştirildi. Oyuncuların performansları adeta nefesleri kesti. Açılışın devamında parkın tenis kortunda temsili maçlar oynandı. Başkan Gökhan Yüksel de temsili maça katılarak, milli tenis oyuncusu Defne Naz Çavuş ile bir karşılaşma gerçekleştirdi.

‘Sporda tesisleşme’ atılımının önemli hizmetlerinden Karlıktepe ‘19 Mayıs Spor Parkı’

Çocukların spora erken yaşta başlaması, gençlerin de sportif becerilerine göre en az bir spor dalında branşlaşması amacıyla Kartal’da başlayan ‘sporda tesisleşme’ atılımının önemli hizmetlerinden olan Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı, özelikle gençleri ve spora ilgi duyan her yaştan Kartallıyı mutlu edecek fonksiyonlar düşünülerek tasarlandı. Toplamda 7 bin 200 metrekareden oluşan parkta; 2295 m² yeşil alan bulunurken, geri kalan bölümler spor, koşu, dinlenme ve çocuklar için etkinlik alanlarına ayrıldı.

Tenis kortları ve basketbol sahası ile heyecanlı müsabakaların yeni adresi

Park; içinde yer alan tenis kortları ve basketbol sahasıyla, fitness alanı ve koşu ve yürüyüş parkurlarıyla özellikle gençlere spor yapabilme imkânı sunarken, her türlü güvenliğin alındığı oyun alanlarında çocuklar da doyasıya eğlenecek. Oluşturulan yeşil donatı alanları ile de çevrede yaşayan her yaştan vatandaş, temiz havada dinlenebilme ve sosyalleşebilme imkânı yakalayacak.

Bütçe dostu ‘Dünya Gezegen Kafe’

Kartal’ın 20 mahallesinin her birine ‘Gezegen Kafe’ oluşturma hedefi ile yola çıkan Kartal Belediyesi, Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı’nın içinde yer verdiği ‘Dünya Gezegen Kafe’ ile vatandaşların daha sosyal bir yaşam sürmesini amaçlarken; genel ekonomik zorluklar içerisinde bütçe dostu hizmeti, kalite standartlarından taviz vermeden sunuyor.

Açılışa, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel ile Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarların yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi de katıldı.