Kartal’da 19 Ekim Muhtarlar Günü Buluşması

Kartal’da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kaç etkinlik düzenlendi. Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kartal Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcıları Yasin Ünder ile Mustafa Ağdaş, Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ ve Kartal ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları bir araya geldi.

Muhtarlar günü kapsamında Kartal Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı buluşma, Aydos Ormanı’ndaki bir tesiste gerçekleştirildi. İlçe yöneticileri ile muhtarlar arasındaki iş birliğini güçlendiren ve samimi bir atmosferde gerçekleştirilen kahvaltıda muhtarların yerel yönetimdeki rolü ve vatandaşlara sağladıkları hizmetler önemle vurgulandı.

Topselvi Mahallesi Eski Muhtarı Merhum Ramazan Keklik Mezarı Başında Saygıyla Anıldı

Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlik sonrasında, Kartal Belediyesi heyeti ve mahalle muhtarları Topselvi Mahallesi eski muhtarı merhum Ramazan Keklik’i mezarı başında andı. Yayalar Mezarlığı’nda yapılan anma törenine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Ünder, Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ ve merhum Ramazan Keklik’in ailesi ile yakınları katıldı. Merhum Keklik’in Kartal’a yaptığı hizmetler saygı ve minnetle anıldı. Bu ziyaret, eski muhtarlara duyulan vefanın önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Muhtarlardan Atatürk Anıtı’na Çelenk

Kartal'da Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında yapılan son etkinlik ise, Kartal Meydanı'nda gerçekleşen çelenk töreni oldu. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Muhtarlar Birliği Başkanı Soner Eker ve ilçe protokolü katıldı.

Törende, protokol adına Kartal Muhtarlar Birliği Başkanı Soner Eker Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, katılımcıların saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumasının ardından son buldu.