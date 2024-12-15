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Polis çakar kullananlara cezayı çaktı

Polis çakar kullananlara cezayı çaktı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftada 2 milyon 835 bin 873 aracın denetlendiğini ve yetkisiz çakar kullanan 89 sürücü hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 5-12 Aralık tarihlerinde 2 milyon 835 bin 873 aracın denetlendiğini kaydetti.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 89 sürücü hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 112 bin 266, periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 417, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 624 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 965 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 459 bin 262 araca veya sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlerle ilgili bu yıl toplam 781 bin 481 işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, şu uyarılarda bulundu:

"Emniyet kemeri takmak yalnızca sürücülerin değil tüm yolcuların can güvenliğini sağlamaktadır. Lütfen can güvenliğimiz için emniyet kemerimizi takmaya özen gösterelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMININ CEZASI NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanmanın cezası 96 bin liraya çıkarılırken, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınıyor ve araç aynı süreyle trafikten menediliyor.

AA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya yetkisiz çakar kullanımı
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