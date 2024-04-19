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Kartal’da Aydos Patika Koşusu heyecanı başlıyor

Kartal’da Aydos Patika Koşusu heyecanı başlıyor
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Kartal Belediyesi ve Team Kronos iş birliğiyle düzenlenecek olan Aydos Patika Koşusu, doğa sporları tutkunlarını bu yıl da bir araya getiriyor.

İstanbul’un zirvesine adını yazdıran Aydos Patika Koşusu, 20 Nisan Cumartesi günü Aydos Ormanı 2. Kapı Yakacık/Kartal’dan saat 10.30’da başlayacak.

Her yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden amatör ve profesyonel sporcuların katıldığı Aydos Patika Koşusu’nda bu yıl da doğa sporları tutkunları, orman içi patikalarda inişli çıkışlı parkuru tamamlamak için ter dökecek.

Sabah 08:30’da kayıt masasındaki açılış programıyla başlayacak olan koşu, saat 10.30’da yarış başlangıcı ile devam edecek ve 13.00’te son bulacak.

Kısa Parkur (10 km) ve Uzun Parkur (16 km) olmak üzere iki ayrı bölümde yapılacak olan koşu 4 farklı yaş grubunda yapılacak. 18-34 Yaş / 35-44 Yaş / 45-54 Yaş / 55 ve üzeri yaş kategorisinde yapılacak koşuda sporculara ödülleri saat 13.15’de düzenlenecek tören ile takdim edilecek.

Kartal Belediyesi ve Team Kronos iş birliğiyle düzenlenecek olan Aydos Patika Koşusu, doğa sporları tutkunlarını bu yıl da bir araya getiriyor.

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