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Kartal’ın sevilen isminden 3. Kişisel sergi

Kartal’ın sevilen isminden 3. Kişisel sergi
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Kartal’ın saygı duyulan isimlerinden biri olan emekli öğretmen ve gazeteci yazar Selim Akdoğan’ın 3. Kişisel resim sergisi Kartal Belediyesi Fuaye Alanında açıldı.

Akdoğan’ın farklı zamanlarda resmettiği 34 tablonun yer aldığı serginin açılışına Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediye Meclis üyeleri Cemal Küpeli, Sadettin Topal ve Umut Daştan, CHP Kartal Kadın kolları başkanı Özlem Cendere Doğan, Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz Öztürk, ADD Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, belediye çalışanları ve basın mensupları katıldılar.

Açılışta konuşma yapan Selam Akdoğan, sergiye destek veren tüm kişi ve kuruluşların yanı sıra sergiye gelen katılımcılara teşekkür etti. Akdoğan’ın ardından söz alan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, gazeteci yazar Selim Akdoğan’ın emekli öğretmen olduğunu hatırlatarak eğitimci kimliğine vurgu yaptı. Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ise Selim Akdoğan’ın farklı yetenekleri bünyesinden barındıran insanlardan biri olduğunu belirterek resim yeteneği olduğunu sergi haberi ile öğrendiğini söyleyerek sergiden dolayı tebrik etti.

Konuşmaların ardından Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı tarafından Gazeteci Yazar Selim Akdoğan’a Kartal heykelciği takdim edildi. Açılışın ardından sergi hakkında katılımcılara bilgi veren Selim Akdoğan, daha sonra tüm davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sergi 27 Aralık tarihine kadar Kartal Belediyesi Fuaye Alanında ziyaretlere açık olacak.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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