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Konyaaltı Belediye Başkanı Esen Tekke Köyü'nde

Konyaaltı Belediye Başkanı Esen Tekke Köyü'nde
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Abdal Musa Anma Etkinlikleri için Elmalı'nın Tekke Köyü'ne giden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşlar ile sohbet ettikten sonra Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret etti.

Elmalı’nın Tekke Köyü'nde düzenlenen 18. Uluslararası 39. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri'ne katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, etkinlik alanında bulunan stantları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Konyaaltı Belediyesi’nin de stant açtığı etkinlikte alışveriş yapmayı ihmal etmeyen Esen, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Abdal Musa Türbesi’ni ziyaret etti.

KADİM MANEVİYAT

Abdal Musa’nın, Horasan’dan Anadolu’ya uzanan kadim bir maneviyatı temsil ettiğini belirten Başkan Esen, “Bize düşen bu maneviyatı anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Her yıl binlerce yurttaşımız Tekke Köyü’ne gelerek Abdal Musa’yı anıyor ve dayanışma kültürünün örneğini sergiliyor. Toplumumuzun bu değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Asırlar önce Anadolu’ya gelen ve hoşgörüsü ile günümüzde bile insanları birleştiren Abdal Musa’ya şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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