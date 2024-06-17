Ünlü ekonomistten bayramda asgari ücrete ara zam sürprizi

Milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete zam umuduyla yaşarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar'dan "zam yok" açıklamaları gelmeye devam etse de ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, “asgari ücrete küçük bir zam gelebilir" dedi.

Milyonlarca asgari ücretli hem Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın "bu yıl asgari ücrete ara zam yok" açıklamalarına rağmen, her geçen gün büyüyen geçim sıkıntısı nedeniyle resmi açıklamalara rağmen asgari ücrete ara zam umudunu yitirmedi.

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut’un bir zincir benzetmesiyle yaptığı değerlendirme sonucunda, asgari ücrete “küçük bir zam gelebilir” dedi.

Halk TV’de Sorel Dağıstanlı’ya konuşan Zelyut şunları söyledi:

“Siyasi bir zincir kuralım. Eğer bu zamlar yapılmazsa, Özgür Bey ‘meydanlara ineceğim’ diyor. Bir şart söylemişti. Halktan erken seçim talebi gelirse, halk beni zorlarsa ben bu noktada oyuna girerim demişti. Meydanlara indiğinde halktan çıkın şu işi bitirin diye talep gelmeyecek midir? Geldiği zaman da iktidar partisine karşı ‘Hadi erken seçimi yapalım’ diyecektir. Tayip Bey de erken seçime götürecektir. Hayır böyle bir şey olmaz. Tayyip Bey elinden geldiği kadar erken seçim çağrılarına direnir. Fakat şöyle bir durum var. Sonbahar enflasyonun yaz etkisi, baz etkisi geçtikten sonra… Bakın bayram günü can sıkıcı bir şey söyleyeceğim ama bu sonbahar ve kış geçmiş sonbahar ve kışlardan daha kötü olacak. Vergilerle, zamlarla alım gücünüz düşüyor. Ve fiyatlar kolay kolay deflasyona girmeyecek ve tam gaz yukarıya gitmeye devam edecek.

Hükümetin enflasyonu ve fiyatları düşürmek için 2 alanda, tarım ve sanayide yapısal olarak mal miktarını arttıracak, şirketleri verimli kılacak ve fiyatlar genel düzeyini düşürecek önlemler almadığını görüyoruz. Faiz artışlarıyla bu iş yürümez. Haliyle er ya da geç bu baskılarla birlikte erken seçime doğru yönelebilir. Tayyip Bey’in kurmayları bunu hesaplamıyor mu? Bu konuştuğumuz siyasi zinciri, elbette hesaplıyor. Bu bağlamda belki çok küçük bir ara zamla, ‘bakın siz istediniz, normalleşme de var biz de yaptık’ diyelim diye küçük bir zam gelebilir. Eğer gelmezse, ben Türkiye’nin erken seçim sürecine doğru yöneldiğini görüyorum.”