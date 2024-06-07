Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Mezhep siyaseti yapmayı bırakın''

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar’ın Konyaaltı Belediyesi’nde dil, ırk, mezhep ayrımcılığı yapıldığı iddialarına meclis toplantısında yanıt verdi.

Konyaaltı Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı Beydağları Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis başkanlığını Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın yaptığı mecliste maddeler oy birliğiyle karara bağlandı. Gündem dışı konuşmalarda söz alan Konyaaltı Belediyesi meclis üyesi ve AKP sözcüsü Murat Sevinç, Başkan Kotan’a, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar’ın Konyaaltı Belediyesi’nde dil, ırk, mezhep ayrımcılığı yapıldığı iddialarını sordu.

ÖNCE DOĞRUSUNU ÖĞRENİN

Cumaya giden personele yönelik tutanak tutulduğunu iddia eden Murat Sevinç’e cevap veren Başkan Kotan, “İddialar asılsızdır. İddiaya konu olan personeller, çalışma saatleri içerisinde yöneticilerine hiçbir açıklama yapmadan görev yerinde bulunmamışlardır. Çalışma saatinde görev yerinde bulunmayanların nerede olduğunu tabi ki soracağız. Nerede olduğunu açıkladığı sürece, hizmeti aksatmamak için önlemini aldığı sürece bizim kimsenin nerede olduğu ilgili bir sorunumuz yok. Hizmet verdiğiniz binanın kapısını mesai saati içinde vatandaşa kapatamazsınız. Ayrıca benim dünya görüşümde çalışanların memleketi ya da mezhebiyle ilgilenmek diye bir şey olamaz. Siz bana bir de mezhep diyorsunuz. Mezhep üzerinden siyaset yapmayı bırakın. Bunu seçim zamanı da yaptınız. Biz kimin nereli olduğuna değil, görevini ne şekilde yerine getirip getirmediğiyle ilgileniriz” dedi.

DEVLETİN KAPISI KAPALI OLMAZ

“Böyle bir iddia ya da şikâyet varsa beni 7/24 arayabilirsiniz” diyen Başkan Kotan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beni ararsınız ben de size doğrusunu anlatırım. Ama siz bana sormadan basın açıklaması yaparak kamuoyuna yanlış bilgi veriyorsunuz. Sorup doğru bilgiyi aldığınızda yine gidip basın açıklaması yapabilirsiniz. Ama bu şekilde yanlış beyan veremezsiniz. Böyle siyaset olmaz. Olay şu şekilde oluyor; saat 14.00’ü geçerken birime gidiliyor. Kapılar kapalı. Devletin kapısı kapanmaz arkadaşlar. Birim sorumlusunun ve müdürün kapının kapalı olduğundan haberi yok. Ve kapılar neden kapalı diye soruşturma başlatılıyor. Biz birimin neden kapalı olduğunu soruşturuyoruz.”