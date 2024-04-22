Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, miniklerle 23 Nisan'ı kutladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı. Miniklerin gösterisini izleyen Başkan Kotan, çocukların bayramını kutladı.

Konyaaltı Belediyesi Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı düzenledikleri çeşitli etkinliklerle kutladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan kutlamalara Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da katıldı. Miniklerin gösterilerini izleyen Başkan Kotan, miniklerle sohbet ettikten sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇOCUK HAKLARINA DUYARLIYIZ

Konyaaltı Belediyesi olarak çocukların haklarına duyarlı bir yaklaşımda olacaklarını vurgulayan Başkan Kotan, “Çocuk odaklı belediyecilik çocuklarımıza armağanımız olacak” dedi. Miniklerle eğlenceli vakit geçiren Başkan Kotan, “Belediyemizin kreşlerinde eğitim gören minik öğrencilerimizle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladık. Minik öğrencilerimiz birbirinden güzel etkinliklerle bayram coşkusunu yaşadılar. Bizler de minik öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılarak onlara eşlik ettik. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatıdır. Onların iyi bir eğitim alarak geleceğe emin adımlarla ilerlemeleri için Konyaaltı Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kreşlerimizde eğitim gören miniklerimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum’’ diye konuştu.