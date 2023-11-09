Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: ''Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarıdır''

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Atatürk’ün, demokrasiye dayalı laik ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı olduğunu vurguladı.

Başkan Esen mesajında şu cümlelere yer verdi; “Başarılarla dolu bir hayat yolculuğu yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük edip yolculuğunu laik ve modern bir devletin mimarı olarak noktaladı.

O, sadece bir lider değil, aynı zamanda bir düşünce insanı, yenilikçi ve vizyonerdi. O’nun liderliği ve vizyonu, ulusal bağımsızlık mücadelesinden modernleşme hamlelerine, eğitim reformlarından sanayileşmeye kadar geniş bir yelpazede etkisini göstermiştir. Eğitimdeki değişimler, kadın haklarındaki ilerlemeler ve bilimin önemi konusundaki vurgusu, toplumun her kesimine eşitlik ve adalet getirme gayretini simgeler.

O’nu anlamak; O’nun karşılaştığı zorlukları, yaşadığı dönemi ve bu zorluklarla nasıl başa çıktığını anlamakla başlar. Ulusal bağımsızlık mücadelesi, çağdaşlaşma ve modernleşme adımları, laiklik ilkesi gibi temel unsurları kapsayan Atatürk'ün fikirleri, o dönemin koşulları ve ihtiyaçlarıyla şekillenmiş önemli adımlardır.

Türkiye'nin ve dünyanın gelişimi için Atatürk'ün ilke ve prensipleri ışığında ilerlemek, onun hatırasına ve mirasına en büyük saygıyı göstermek anlamına gelir.

Atatürk'ü anmak, ilham verici liderliği, öngörüsü ve vatan sevgisiyle bütünleşmiş bir idealin hatırasını yaşatmak anlamına gelir. Atamızın prensip ve fikirleri, günümüzde de bizlere rehberlik etmeye devam etmekte ve uluslararası alanda saygıyla anılmaktadır.

10 Kasım, sadece Atatürk'ün ölüm yıldönümü değil, O’nun fikirlerini, ilkelerini ve mirasını; yaşatma, anlama ve gelecek nesillere aktarma günüdür. O'nun vurguladığı bilimin, eğitimin ve ilerlemenin önemini unutmamak, toplumun her kesiminin refahı ve eşitliği için çalışmak, O’nun mirasını yaşatmanın en anlamlı yolu olacaktır. Bizlere bu değerli mirası bırakarak ebediyete intikal eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve şükranla anıyorum. ”