Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'den Ramazan Bayramı mesajı:

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in Ramazan Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.

İşte Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in Ramazan Bayramı mesajı:

Manevi duyguların pekiştiği, kardeşlik ve dayanışmanın ön plana çıktığı bayramlarımız; toplumumuzun birlik, beraberlik, paylaşma, sevgi, saygı ve milli duygularını gelecek nesillere aktarmasında öncülük eden en önemli günlerimizdir.

Kültürümüzün bir parçası olan paylaşma ve yardımlaşma, aynı zamanda dinimizin de gereklerindendir. Bu yönüyle Ramazan Bayramı, tüm duyguların en çok anlam kazandığı önemli günlerimizdendir. Dolayısıyla bu duyguları ve paylaşma kültürünü, nesiller boyu yaşatmak hepimizin birincil görevlerindendir. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne, bu bilinçle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yolumuza, mazlumu ve ihtiyaç sahibini her zaman gören, koruyan ve kollayan bir anlayışla devam ediyoruz.

Her köşesi ayrı bir güzelliğe ve rengarenk kültürlere sahip Türkiye’mizin, mutlu, huzurlu ve özgür bir şekilde bayramlarını kutlama şansı sağlayan başta Ulu Önder’miz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Atalarımızdan devraldığımız bayrağı her zaman daha ileri ve üst noktalara taşımak için canla başla çalışacağız.

Bu düşüncelerle, tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini diliyorum.