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Konyaaltı Belediyesi'nin dayanışma iftarları devam ediyor

Konyaaltı Belediyesi'nin dayanışma iftarları devam ediyor
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Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla iftar sofrası kurmaya devam ediyor. Pınarbaşı Mahallesinde kurulan sofrada bölge halkı ve depremzedeler birlikte orucunu açtı. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. Haber görüntüsü aşağıdaki linktedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi, mahalle mahalle iftar sofrası kurmaya devam ediyor. Pınarbaşı Mahallesi kapalı pazar yerinde kurulan sofraya aileler çocuklarıyla birlikte katıldı. Konyaaltı Belediyesi yine depremzedeleri unutmadı. Belediye, Antalya’nın çeşitli yerlerinde ikamet eden depremzede vatandaşları otobüslerle iftar yerine taşıdı. Bölge halkı ve depremzedeler bir arada iftarını açtı. Zor zamanlarda kamu kurumlarını yanlarında olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden depremzedeler, Konyaaltı Belediyesine teşekkür etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla depremzedelerin, belediye tarafından kurulan tüm iftarlara katılması sağlanacak. Konyaaltı Belediyesi, sonraki iftar sofrasını 12 Nisan Çarşamba günü Hurma Mahallesinde bulunan pazar yerinde kuracak.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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