Konyaaltı’nda 19 Mayıs Coşkusu

Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençler, birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Gençlerle kutlamalarda sohbet eden Başkan Semih Esen, “İkinci turda tüm gençleri sandığa bekliyoruz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı çok renkli görüntülerle kutladı. Belediye Hizmet Binası önünde DJ performansı ile başlayan etkinlikler, gün boyunca farklı şovlarla devam etti. 14 farklı etkinliğin yer aldığı kutlamalar büyük bir coşkuya sahne oldu. Çocukların da unutulmadığı kutlamalarda, Konyaaltı’nda çok sayıda vatandaş bu coşkuya ortak oldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de alandaki kutlamalara katıldı. Alanda gençler ve çocuklarla buluşan Esen, gösterileri de büyük bir merakla izledi.

BAŞKAN ESEN’DEN GENÇLERE SANDIK ÇAĞRISI

Gençlerle alanda oturan Başkan Esen, “Genç Mustafa Kemal bundan 104 yıl önce bir ideal, bir ülkü uğruna Samsun’a ayak bastı. Samsun’dan arkadaşlarıyla beraber kurtuluş mücadelesini başlattı. Koydukları hedefe ulaştılar. Bize de çok güzel bir hedef koydular. Biz hala o hedefin peşindeyiz. Çağdaş Türkiye, sürekli ilerleyen Türkiye, muhasır medeniyet seviyesi gibi hiçbir zaman ‘tamam bitti’ demeyeceğimiz, sürekli peşinden koşacağımız bir idealle hedefe ulaşmak için çabalıyoruz. Bayramlarla bu motivasyonumuzu artırıyoruz. Gençlik bayramıyla da gençlerimiz ve bizler bu ideale olan bağlılığımızı tekrar pekiştiriyoruz. Gençlere inancımız sonsuz. Gençler,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ndan 9 gün sonra bu ideal uğruna neler yapabileceklerini, birleşirlerse ne kadar güzel sonuç ortaya çıkarabileceklerini gösterecekler. İkinci turda tüm gençleri sandığa bekliyoruz” diye konuştu.

Belediye önündeki kutlamaların ardından Başkan Esen, Bebek Parkı’nda miniklerin 19 Mayıs Coşkusu’na ortak oldu. Minikleri kucaklayarak seven Esen, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.