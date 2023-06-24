Konyaaltı'nda Gençler Yaz’ı HayatPark’ta karşıladı

Konyaaltı Belediyesi’nin HayatPark’ta ‘’Sandalyeni al, eğlenceye katıl’’ sloganıyla düzenlediği ‘’Yaz’a Merhaba’’ konseri 7’den 70’e yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Konyaaltı Belediyesi, yorucu eğitim öğretim yılını geride bırakan gençler için ‘Yaz’a Merhaba’ konseri düzenledi. Konser, yaz aylarının gelişiyle birlikte yeniden açık hava etkinliklerinin adresi haline gelen HayatPark’ta gerçekleşti. ‘Sandalyeni al, eğlenceye katıl’ sloganı ile düzenlenen ve özellikle gençlerin yakından tanıdığı dört müzik grubunun sahne aldığı konser için yüzlerce vatandaş, yanlarında getirdikleri sandalyeler ile konser alanını doldurdu. Saat 19:00’da Grup Santral’in sahne almasıyla başlayan yaza merhaba konseri sırasıyla, The Preachers, Grup Sekizbeş ve White Magic ile devam etti. Özellikle gençlerin gece yarısına kadar birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek eğlendiği yaza merhaba konserine çocuklarıyla gelen çok sayıda aile de renkli görüntüler oluşturdu.

KONSER YASAKLARINA TEPKİ

Konserde sahne alan The Preachers grubu solistinin şarkı arasında konser yasaklarına ilişkin söylediği sözler de dikkat çekti. Antidemokratik bir şekilde konserlerin yasaklandığı şu günlerde böyle bir etkinlik hazırlayarak gençlere sunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür eden The Preachers grubu solistinin sözleri, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı.

AÇIKHAVA ETKİNLİKLERİMİZ SÜRECEK

HayatPark’ın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok keyifli konserlere ev sahipliği yapacağını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Yoğun geçen bir yılın ardından özellikle gençlerimizin böyle bir etkinliğe ihtiyaçları olduğunu düşünerek onları yaza merhaba konseri ile buluşturduk. Sahne alan müzik gruplarına ve konsere katılan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. HayatPark’ta yaz boyunca açıkhava etkinliklerimiz devam edecek’’ dedi.