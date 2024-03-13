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Konyaaltı'nda öğrenciler HayatPark'ı çimlendirdi

Konyaaltı'nda öğrenciler HayatPark'ı çimlendirdi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan okullarda eğitim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında HayatPark’ta çim ekimi gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında öğrencilere çim hazırlanmasından bakımına kadar tüm bilgiler aktarıldı.

Konyaaltı ilçesinde bulunan okullarda eğitim gören öğrenciler sosyal sorumluluk projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yardımlarıyla HayatPark’a çim ekti. Öğrencilere ekipler tarafından çim alanı oluşturmadan, çim bakımına kadar teknik bilgi verildi.

ÖĞRENCİLERE ÖNCE EĞİTİM VERİLDİ

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu, “İlçemizde bulunan okullar sosyal sorumluluk projesi kapsamında belediyemize başvuruda bulundular. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak talep eden okullarda eğitim gören öğrencilerimize HayatPark’ta bakım çalışmaları kapsamında çim ekimi ile ilgili genel bir bilgilendirme yaptık. Çim alanı nasıl hazırlanır, çim ekimi nasıl yapılır konularında öğrencilere teknik bilgi verdik. Bu bilgilendirmenin ardından da uygulamalı olarak öğrencilere çim ekimi yaptırarak vatandaşın kullanımına nasıl hazır hale getirildiğini gösterdik’’ dedi. Etkinliğe katılan öğrencilerden Duru Nama da, “Bugün burada Konyaaltı Belediyesi HayatPark’ta çim nasıl ekilir bunu öğrendik ve uygulamalı olarak da çim ekimi gerçekleştirdik. Proje kapsamında bizlere destek olan Konyaaltı Belediyesi’ne teşekkür ediyorum’’ dedi.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi semih esen Cem Kotan
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