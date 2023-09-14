Küçükçekmece Belediyesi Bilgievleri'nde yeni dönem kayıtları başladı

Küçükçekmece Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yeni eğitim öğretim döneminde de öğrencileri birbirinden nitelikli sanat ve teknoloji kurslarıyla buluşturuyor. Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ücretsiz olarak düzenlenecek kursların yeni dönem kayıtları başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki 7 Bilgievinde gerçekleştirilecek kurslarda; Uygulamalı Gelişim Atölyesi, Sanat, Robotik Kodlama ve İngilizce olmak üzere dört farklı kategoride eğitim verilecek.

Uygulamalı atölyelerle öğrenciler destekleniyor

İlkokul 2,3 ve 4. sınıflar için düzenlenen uygulamalı gelişim atölyelerinde öğrencilerin seviyelerine göre; dört işlem, güzel Türkçem, masallar ve oyunlar, gelişim ve miniskop atölyesi olmak üzere dört farklı atölye düzenlenecek.

Yaş gruplarına göre kademelere ayrılan sanat kurslarında ise 1. kademe 2,3 ve 4. sınıflar için, ikinci kademe 5,6 ve 7. sınıflar için açılacak. Kurslarda resim, satranç, halk oyunları, bağlama, gitar ve öğrenci korosu gibi değişik branşlar da eğitimler verilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu uygulamalı gelişim ve sanat kurslarına başvurular ise 24 Eylül’de sona erecek.

Robotik kodlama kurslarında 3 yıl eğitim veriliyor

Üç senelik donanımlı bir eğitim hedefi ile açılan robotik kodlama kursuna öğrenciler yapılacak sınav sonunda başarı durumuna göre yerleştirilecek. 4,5 ve 6. sınıf öğrencileri için düzenlenen kursta birinci sene kodlama, ikinci sene robotik kodlama ve üçüncü sene ise robotik mühendisliği gibi alanlarda eğitim verilecek.

Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek İngilizce kurslarında ise 4 ve 5. sınıflar için iki yıllık bir program düzenlenecek. Kayıttan sonra seviye tespit sınavına girecek öğrenciler, başarı durumlarına göre A1 ve A2 seviyelerinde yabancı dil eğitimi alacak. Robotik Kodlama ve İngilizce kurslarına başvurular 15 Eylül’de sona erecek.

Başvurular devam ediyor

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, ilçede yer alan Halkalı, Cennet, İkitelli, Kanarya, Mehmet Akif, Sefaköy ve Yarımburgaz Bilgievlerinden yüz yüze başvurularını gerçekleştirebilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ise 444 4 360 numaralı telefondan edinilebilir.