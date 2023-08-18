Küçükçekmece Gençlik Kampı düzenledi

Küçükçekmeceli gençler, Küçükçekmece Belediyesi’nin Sakarya Pamukova’da düzenlediği Gençlik Kampı’nda bir araya geldi. Gençlerin sosyal, kültürel, bedensel ve zihinsel gelişimine destek olmak amacıyla düzenlenen Gençlik Kampı’na 60 öğrenciyi, Belediye Başkanı Kemal Çebi uğurladı. Gençlik Kampı’na katılan öğrenciler dört gün boyunca birbirinden eğlenceli etkinliklerle hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampta, Bilgievlerinde ve Çocuk Üniversitesi’nde eğitim gören, 12-18 yaş arası, 60 kız öğrenci doğayla iç içe unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı. Gençler, uzman eğitmenler eşliğinde; survivor parkuru, kamp ateşi, akıl oyunları, voleybol, futbol, okçuluk, doğa yürüyüşü, badminton, kuş gözlemi, mini golf, langırt, satranç, ebru sanatı ve kitap okuma gibi çeşitli etkinliklerle keyifli ve verimli bir tatil geçirdi.

Öğrencileri Başkan Çebi uğurladı

Öğrencilerle Belediye Binası önünde bir araya gelerek, kamp alanına uğurlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmeceli gençlerin hem tatil yapma hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamaları açısından gençlik kamplarını çok önemsiyoruz. Bu kampları, öğrencilerimizin yeni eğitim yılına eğlenmiş ve dinlenmiş olarak başlamaları için de ayrı bir motivasyon kaynağı olarak görüyoruz’’ diye konuştu.