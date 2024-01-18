Küçükçekmeceli çocuklar yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirecek

Küçükçekmece Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek öğrenciler için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladı. 19 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde Küçükçekmeceli öğrenciler, eğitici atölyelerden bilim ve kültür gezilerine kadar birçok etkinliğe ücretsiz katılma imkânı bulacak.

4-12 yaş grubu Küçükçekmeceli çocuklar sömestir tatilinde; çeşitli eğitimler, atölyeler, tiyatro oyunları, sinema ve belgesel gösterileri, yarışmalar, bilim ve kültür gezileri, LGS eğitim destek kampı ve rehberlik hizmetleri gibi eğlenceli ve öğretici aktivitelerle verimli bir sömestir tatili geçirecek.

Kemal Çebi: Öğrencilerimizin her zaman yanındayız

Tüm öğrencileri sömestir etkinliklerine davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’ Küçükçekmeceli çocuklarımıza karne hediyesi olarak eğitici ve öğretici etkinlikler hazırladık. Böylece öğrenciler keyifli ve verimli bir sömestir tatili geçirecek. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız. Eğitim ve öğretime olan desteğimiz sürecek’’ dedi.

Hem eğlenecek hem öğrenecekler

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sömestir etkinliklerinde çocuklar; sihirli kağıt, kağıt rölyef, kolaj, ritim ve dans, yarışmalı çocuk oyunları, yaratıcı resim, karikatür ve maske boyama gibi atölyelerle hem eğlenecek hem öğrenecekler. Ayrıca Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezi tiyatro sahnelerinde; “Ben Ormanlar Kralı Olacağım, Kahraman Köpek Çiço, Fıstık ile Celil” isimli çocuk oyunları da sahnelenecek.

Kültür gezileri düzenlenecek

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan kültür gezilerinde ise öğrenciler; İslam Medeniyetleri, Panaroma 1453, Rahmi Koç, İstanbul Üniversitesi Zooloji ve Robot Müzesi, Rami Kütüphanesi, Ali Kuşçu Gözlem Evi, Fuat Sezgin Bilim Merkezi ve Dolmabahçe Havacılık Lisesi’ni ücretsiz olarak gezecek. Ayrıca scratch, bir kelime bir işlem, M-bot, parkur ve robot yarışları, bowling ve santranç turnuvaları düzenlenecek.

19 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikleri Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.