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Küçükçekmeceli kadınlar ''Sepetini Al Gel'' pikniğinde buluştu

Küçükçekmeceli kadınlar ''Sepetini Al Gel'' pikniğinde buluştu
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Küçükçekmece Belediyesi’nin “Sepetini Al Gel” çağrısıyla düzenlediği piknik etkinliği, ilçe sakini kadınlardan büyük ilgi görüyor. Yaşar Kemal Sanatevi bahçesinde haftada bir gün gerçekleştirilen etkinlikte; kadınlar doğanın ve güzel havanın tadını çıkarırken, çocuklar da gün boyu düzenlenen çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğleniyor. Etkinliğin, yaz sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen piknik, her hafta farklı mahallelerden katılımcılarla gerçekleştiriliyor. Yenimahalle ve Cumhuriyet Mahallesi’nden pek çok kadının çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Gün boyunca müzik eşliğinde dans edip, düzenlenen yarışmalarda eğlenceli anlar yaşayan ilçe sakinleri, keyifle vakit geçirdi. Çocuklar ise taç ve ayraç yapım atölyesinde hem eğlenip hem öğrendi. Yaratıcı atölyelerin yanı sıra çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılırken, soğuk içecek ve sınırsız çay ikramı yapıldı.

Melek Demir: “Hem Bizim Hem de Çocuklarımız İçin Çok Güzel Bir Etkinlik Oldu”

Pikniğe komşuları ve arkadaşlarıyla katılan Melek Demir, “Hem bizim için hem de çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu. Küçükçekmece Belediyesi’nin etkinliklerini yakından takip ediyorum ve elimden geldiğince katılım sağlıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Öznur Dabak ise, “Yemeklerimizi yedik, oyunlar oynadık ve yarışmalara katıldık. Oğlum da atölyelere katıldı. Hepimiz açısından çok güzel bir etkinlik oldu. İlk defa belediyenin düzenlediği bir etkinliğe geldim, bundan sonra bütün etkinlikleri takip edip katılacağım” ifadelerini kullandı.

Yaz boyunca devam edecek pikniklerde, her hafta çarşamba günü 21 mahalleden katılımcılar ağırlanacak. Pikniğe katılmak isteyenler, Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarını takip ederek başvurularını gerçekleştirebilirler.

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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