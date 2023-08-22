Küçükçekmece'nin hünerli elleri, El Emeği Ürünleri'ni göle taşıdı

Kadınların ev ekonomisine katkı sağlayarak, sosyalleşebilme imkânı bulduğu Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’nda el yapımı örgüler, oyuncaklar, ahşap ve dekoratif ürünler, mumlar, tablolar ve el emeği yüzlerce ürün satışa sunuluyor. Hünerli Eller Çarşısı’nın birbirinden renkli stantlarından oluşan Kadın Emeği Pazarı, Küçükçekmece Göl Kenarı’nda vatandaşlarla buluşuyor.

Küçükçekmece Belediyesi’nin kadınları sosyal ve ekonomik olarak desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Hünerli Eller Çarşısı’na girişimci kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Kendi eserlerini üreterek, satış yapan kadınlar çarşıda hem eğlenip öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Nurten Uzun: Tüm kadınları üretmeye davet ediyorum

2 yıldır evde hobi olarak başladığı çoraptan oyuncak yapımını Hünerli Eller Çarşısı’nda geliştirdiğini ifade eden Nurten Uzun, “Çoraptan oyuncaklar yapıyorum. Hobi olarak yaptığım bu işi, Hünerli Eller’e taşıdım. Daha sonra üretip, satış yapıp aileme katkı sağlamak için katıldım aralarına. 15 gün boyunca Göl Kenarında ürünlerimizi sergileyeceğiz. Tüm kadınları üretmeye, evlerine katkıda bulunmaya hünerli ellere bekliyoruz. Biz çok mutluyuz. Burada birbirimize destek oluyoruz, çok güzel bir dayanışmamız var. Belediyemize ve Başkan Kemal Çebi’ye çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hülya Yavuz İldir: Yalnızca satış yapmıyoruz, verilen eğitimlerle kendimizi de geliştiriyoruz

4 çocuk annesi Hülya Yavuz İldir ise Hünerli Eller Çarşısı’nda aile bütçesine katkı sağlamasının yanı sıra eğitim aldıklarını da dile getirerek, “Seramik tozundan vazolar yapıyorum. Havlu kenarları dantel, takı ve çantalar örüyorum. Üretmeyi çok seviyorum. Hünerli Eller Çarşısı’nda 3 aydır üretim yapıyorum. Güzel bir platform. Üretim yapacağımız bir dükkânımız var. Kadın emeği pazarları imkânları var. Sosyalleşiyoruz burada. Aile bütçeme katkı sağlamasının yanında burada bize dijital pazarlama ve sosyal medya eğitimi aldım. Dijital platformda nasıl satış yapacağımı öğrendim” diyerek, Başkan Çebi’ye teşekkür etti.

Hünerli Eller Çarşısı Kadın Emeği Pazarı, 30 Ağustos’a dek Küçükçekmece Göl Kenarı’nda vatandaşların ziyaretine açık kalacak.