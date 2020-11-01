Kuva-yi Milliye kahramanı ''Kartallı Kazım'' ölümünün 60. yılında dualarla anıldı

Nazım Hikmet’in şiirlerinde ‘Kartallı Kazım’ olarak sembolleştirdiği, Kuva-yi Milliye kahramanı İbrahim Göleber, Kartal Belediyesi’nin organizasyonuyla, 60. ölüm yıl dönümünde Pendik Yayalar Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleşen törenle anıldı.

Kartallı Kazım’ın Yayalar Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleşen törene; Kartal Belediye Başkan Yardımcıları İmam Aydın ve Adem Uçar, çok sayıda belediye meclis üyesi ile birim müdürü ve İbrahim Göleber’in ailesi katıldı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın, anma töreninde yaptığı konuşmada, Kartallılar için İbrahim Göleber gibi bir Milli Kahramana sahip olmanın bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, “Bugün, Kuva-yi Milliye kahramanı İbrahim Göleber, nam-ı değer Kartallı Kazım’ı anmak için mezarı başındayız. Bu topraklar üzerinde rahatça nefes alabiliyor, uyuyabiliyorsak bunu kahramanlarımıza borçluyuz. Mekanı cennet olsun. Bir kez daha başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Kuva-yi Milliye kahramanlarımızın önünde saygıyla eğiliyor, ruhları şad olsun diyoruz. Kartallı Kazım ismini ilçemizde yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda, Kartallı Kazım’ın ruhuna Kur’an tilaveti gerçekleştirildi.