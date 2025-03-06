Manisa Büyükşehir ve İnci Vakfı’ndan Genç Kadınlara Mesleki Eğitim Fırsatı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında iş hayatında yerini almamış 18-30 yaş arasındaki genç kadınlara verilecek mesleki eğitim ile istihdama katılımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında iş birliklerine devam ediyor. Sosyal projelere imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de istihdama yönelik bir iş birliği projesine imza attı. Büyükşehir Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilecek proje ile iş hayatına atılmak isteyen genç kadınlara yönelik verilecek mesleki eğitimler ile istihdamda öncelikli olmaları hedefleniyor.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez arasında imzalanan protokol ile iş hayatında yerini almamış 18-30 yaş arası kadınlara yönelik mesleki eğitim kursları verilmesi planlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim mekanlarını sağlayacağı, İnci Vakfı’nın da uzman eğitici görevlendireceği eğitimlere katılım sağlayan kursiyerlerin istihdamının kolaylaştırılması hedefleniyor.



Protokol töreninde açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İnci Vakfı’nın ve İnci Holding’in, Manisa’daki yatırımlarının yıllardır birçok insana istihdam sağladığını hatırlattı. Başkan Zeyrek, protokol ile hem gençlerin hem de kadınların iş hayatında önünü açacak, hayata sarılmalarını, ekonomik şartlarını iyileştirecek, ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak projeye imza atmaktan mutlu olduklarını söyledi. Zeyrek, “Bu bir tohum, bu tohum büyüyecek. Manisa’nın sadece merkezinde değil, 17 ilçesine de hükmedebilecek bir çalışmanın ilk adımını atıyoruz. Öncelikle İnci Vakfı’na ve sonrasında değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.



Daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı arasında bir iş birliği olmadığını söyleyen Başkan Zeyrek, “İnci Vakfı’nın kadına, eğitime dokunan projeler içinde yer alması, herkese örnek olurken Manisa Büyükşehir Belediyesi, İnci Vakfı ile bir temasa geçmemiş. Böyle bir iş birliğinde sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Manisa’da bir değişim gerçekleştirdik. Değişimin göstergesi de bunlardır. İyi ki varsınız, inşallah İnci Vakfı ile birlikte Manisa’daki gençlerimiz daha da güçlenecek, kendi ayakları üzerinde duracak ve ekonomileri güçlenecek. Hepsi birer birey olarak Manisa’yı her alanda temsil edecek” dedi.

Projede Kadınlar Yer Alacak

Protokolün kadınları kapsamasından dolayı ayrı bir mutluluk yaşadığını belirten Başkan Zeyrek, “Kadınlarımız sadece evde ev işi yapan, çocuk bakan bir birey değildir. Bizlerin gözünde zaten hiçbir zaman da öyle olmadı. Bu tip projelerde kendi yeteneklerini ön plana çıkartacak, aileye ekonomik destek sağlayıp kendini daha rahat ifade edebilecekleri bir projenin öncüsüdür bu proje. O yüzden bu proje, bizler için çok değerli. Proje kaynakçılık eğitimleri ile başlayacak, CNC eğitimleri de vereceğiz. Bu eğitimler ile hemen yanı başımızda bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde ciddi bir iş potansiyeli var. Manisa’daki kadınlar ve gençlerimizin, mavi yaka asgari ücretli bir çalışan olması değil daha nitelikli bir şekilde kendi yeteneklerini ortaya koyarak, fabrikalarda kendilerini akredite ederek nitelikli ve daha yüksek maaşlarla istihdam edilmelerini istiyoruz. Bugün başladığımız kaynakçılık ve CNC eğitimi bunun ilk adımı olacak. Önümüzdeki süreçte bu eğitimler gelişerek devam edecek” diye konuştu.

“Uzun soluklu çalışmalar ve iş birlikleri olacak”

Yapılan protokolün yeni iş birliklerinin öncüsü olduğunu ifade eden Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez, “Manisa’da yeni çalışmaların tohumlarını ekiyoruz. Uzun soluklu çalışmalar ve iş birlikleri olacağını hissediyoruz. Biz inanıyoruz ki kadın kendi ayakları üzerinde durur, özgürleşirse hem ailesini hem çevresini hem de toplumu kalkındırabilir. Büyük bir güç var burada, gizli bir güç var. Bunu birlikte ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. ‘Hem İşte Hem Eğitimde’ programımız ile 18-30 yaş arasında ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) genç kadınları, mesleki eğitim yoluyla istihdama kazandırmayı hedefliyoruz. Mesleki kursların yanı sıra meslek liseleri ile de çeşitli çalışmalarımız olacak. Meslek liselerindeki kız öğrencilere yönelik burs desteğimiz de devam edecek. Programımızda işverenlerin, kamunun ve sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte yer alması gerektiğine inanıyoruz. Manisa’daki kursumuz için başvurularımız açık. Manisa sınırları içindeki tüm genç kadınlarımızı kursumuza bekliyoruz. Başvuruları incivafi.org internet sitemiz üzerinden ve ‘Hem İşte Hem Eğitimde’ programımızın sosyal medya hesapları üzerinden yapabilirler” dedi.