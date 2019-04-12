Mansur Yavaş, Ankara'da Özhaseki'nin akrabasını da görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı daire başkanlarını ve genel müdürleri daha görevden aldı. Bu isimler arasında EGO Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sarıgül de bulunuyor.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Sarıgül, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin kayınbiraderi ve eşi Neşe Sarıgül'ün erkek kardeşiydi. Sarıgül Ankara Büyükşehir Belediyesinde Şube Müdürlüğü – Daire Başkanlığı – Genel Müdür Yardımcılığı – Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Yavaş daha önce de AK Partili Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir belediye başkanlığı döneminde, ekmek fabrikası genel müdürlüğü ve KASKİ yönetim kurulu üyesi Refik Tuzcuoğlu'nu belediyedeki görevinden almıştı.Tuzcuoğlu, seçim öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesinde genel sekreterlik görevine getirilmişti.

Belediyede Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan'ın yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Şeker, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı İsmail Yeşilyurt, Hukuk Müşaviri Veysel Kazan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar görevden alındı.



