Mansur Yavaş Elmadağ'da: ''Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın Elmadağ ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı halkın yoğun katılımıyla adeta mitinge dönüştü.

Ankara’ya hizmet ederken ‘Nereden, ne kadar oy çıkmış diye bakmadan, kimseyi ayırmadan’ herkese eşit hizmet ettiklerini vurgulayan Yavaş, “Belediyecilik yol yapmak, asfalt dökmek değil, az yapar, çok yapar bunu herkes yapar. Belediyecilik, doğumundan ölümüne kadar insanların her türlü beşeri ihtiyacını karşılayan kurumdur. Komşumuz aç yatarken, tok yatamayız. Verdiğim sözlerden bir tanesi; kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız, okuluna gidemeyen hiçbir çocuk olmayacak…” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Az Laf Çok İş” sloganıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara’nın dört bir yanında Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışları yapan Yavaş’ın Elmadağ ilçesinde gerçekleştirdiği SKM açılışı, halkın yoğun katılımıyla adeta miting havasında gerçekleşti.

CHP’nin Elmadağ Belediye Başkan Adayı Adem Barış Aşkın ile birlikte yerel seçim çalışmalarının yürütüleceği SKM’nin açılışında Mansur Yavaş, Elmadağlılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

“BU COŞKU DOĞRU İŞLER YAPTIĞIMIZIN DELİLİ”

“Beş yılı tamamlıyoruz ama beş yıl biterken tekrar aynı miting yaptığımız yerlere gelip bu şekilde coşkulu karşılanmak, doğru işler yaptığımızın en büyük delilidir” sözleriyle konuşmasına başlayan Yavaş, 2019 yerel seçimleri öncesi kendisine yönelik atılan, “Yapamazlar, edemezler, yönetemezler, maaşları ödeyemezler, sosyal yardımları kesecekler” iftiralarını anımsattı.

Beş yıl boyunca bu iftiraların hiçbirinin gerçekleşmediğini bildiren Yavaş, “O maaşları bile ödeyemez denen Ankara Büyükşehir Belediyesini, Amerika’daki Fitch kredibilitesi en büyük belediye olarak açıkladı. Yaptığımız çalışmalarla İngiltere'den ‘Dünya Başkentleri Başkent’ ödülünü aldık. Bugün Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği konuşuluyor. Çünkü bizden öncekilerin sadece proje yapıyoruz diyerek, çöp projelere yatırdıkları paraları ve o çöp projeleri görünce aradaki farkı anladılar” ifadelerini kullandı.

“HER YERDE HESAP VERMEYE HAZIRIZ”

İçinde insan olmayan hiçbir projeye bir kuruş para harcamadığını vurgulayan Yavaş, “Kendi paramı harcamayacağım hiçbir yere sizin tertemiz paranızı harcamam. Öncelikli olarak hemşehrilerimin Ankara'nın tüm sınırları içerisinde birçok ihtiyacı var. İş başına geldik, 232 köyde kanalizasyon açıktan akıyor. Yüzlerce köyde su yok, Polatlı suyundan memnun değil, Hasanoğlan, Elmadağ suyundan memnun değil” diyerek bu problemlerin eski dönemlerde ‘yerin altına yapılan yatırımların görünmez diye’ yıllarca ihmal edildiğini ifade etti.

“Her şeyimiz o kadar açık ki, her yerde hesap vermeye hazırız” diyen Yavaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Zaman zaman bazı siyasileri görürsünüz. Herhangi bir yolsuzluk iddiası olduğu zaman ‘Ben hesabımı öbür dünyada veririm, kimseye hesap vermem’ gibi böbürlenenleri görürsünüz. Diyoruz ki bu dünyada hesabını veremeyen kimse öbür dünyada mümkün değil veremez. Onun için hem bu dünyada hesabını vereceksiniz hem öbür dünyada, ondan sonra vatandaşın karşısına böyle korumasız bir şekilde, alnı açık bir şekilde çıkacaksınız. Bana güvenenlerin başını eğecek hiçbir işin içinde olmadık. Olsaydı duyardınız.”

“KİMSEYİ AYIRMADAN HERKESE EŞİT HİZMET VERDİK”

Ankara’ya hizmet ederken ‘Nereden, ne kadar oy çıkmış diye bakmadan, kimseyi ayırmadan’ herkese eşit hizmet ettiklerini vurgulayan Yavaş, “Belediyecilik yol yapmak, asfalt dökmek değil, az yapar, çok yapar bunu herkes yapar. Belediyecilik, doğumundan ölümüne kadar insanların her türlü beşeri ihtiyacını karşılayan kurumdur. Komşumuz aç yatarken, tok yatamayız. Verdiğim sözlerden bir tanesi; kimseyi aç açıkta bırakmayacağız, okuluna gidemeyen hiçbir çocuk olmayacak” diyerek 3 yıldır Başkent Kart aracılığıyla gerçekleştirdikleri destekleri anlattı.

“İNSAN HAYATINA DOKUNMAKTAN DAHA GÜZEL BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?”

Yavaş, Başkent Kart ile hem esnafın kazandığını hem de yardımlarda bir elin verdiğini öbür elin görmediğini ifade ederek, Elmadağ’da 2 bin aileye ve bin çiftçiye destek olduklarını söyledi.

Rakibinin Ankara halkına Başkent Kart vaadine değinen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent Kart’ı üç yıldır uygulamaya koyduğunu hatırlatarak konuşmasına şöyle devam etti:

“Duymamış. Üç yıldır dağıttığımız şeyi icraat olarak sunuyor. Biz birer kilo et veriyoruz, ‘Ben but veriyorum’ diye övünüyor. Faaliyet raporuna baktık ki bir Şubat ayında iki kişiye, Kasım ayında 11 kişiye vermiş. Biz Keçiören'de 50 bin aileye destek oluyoruz. Siz yönettiğiniz ilçede 50 bin kadar desteğe ihtiyacı olan aileyi bilmiyorsanız o zaman hiç bu konulardan bahsetmeyeceksiniz. Çünkü onun da çöp projeleri var. Yani insan hayatına dokunmaktan daha güzel bir şey olabilir mi? Şu anda Türkiye'de hâlâ doğal gaz dağıtan hiçbir belediye yok. İnsanlarımızı evde üşütmüyoruz. Bizim gibi protein yardımı yapan hiçbir belediye yok. 918 köye internet götürmüş hiçbir belediye yok. Kırsal kalkınmalara da destek olan belediyeler var ama bizim hızımıza yetişemiyorlar.”

“SADECE HASANOĞLAN İÇİN YÜZ BİNLERCE TURİST GELİRDİ”

Hasanoğlan Köy Enstitüsü için hazırlanan restorasyon projesinin Milli Eğitim Bakanlığından gelen ‘Size verdiğimiz tahsisi iptal ettik, biz yapacağız’ yazısının ardından durduğunu belirten Yavaş, “Ne yapan var, ne yaptıran var. Oysa Hasanoğlan Köy Enstitüsü şimdiye kadar restore edilseydi, Beypazarı’na şu anda 500-600 bin turist gidiyor. Sadece Hasanoğlan için de buraya yüz binlerce turist gelir onların hepsi de Elmadağ'da gezer, Elmadağ’da para harcardı. Bunların adalet anlayışı bu” şeklinde konuştu.

“TARİHİ BİR REKORLA KAZANIYORUZ”

Seçimden önce vaatlerle geldiği Elmadağ’a şimdi icraatlerle geldiğini söyleyen Yavaş, “Ankaralı bizi gördü. Hiç kimseyi ayırmadığımızı gördü. Hiç kimseye ayrımcılık yapmadığımızı gördü. Yaptığımız insana dokunan, esnafa dokunan hizmetlerimizi de gördü. Allah nasip ederse bu sefer tarihi bir rekorla kazanıyoruz, tarihi bir oy oranıyla” diyerek konuşmasını sonlandırdı.