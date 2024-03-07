Mansur Yavaş Etimesgut'ta büyük ilgi: ''Ankara'nın Başkanı''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Etimesgut ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yoğun ilgiyle karşılanan Yavaş, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Hak Partisi’nin (CHP) Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek Yerel Seçimler öncesinde ilçe ilçe gezmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

ATO Congresium’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nı ziyaret eden Yavaş, ardından Etimesgut ilçesine gitti.

VATANDAŞTAN YAVAŞ’A: “ANKARA’NIN BAŞKANI”

CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ile Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Yavaş, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Şehit Hikmet Özer Caddesi’ndeki esnaf ve vatandaşlar Yavaş’ı “Ankara seninle gurur duyuyor”, “Ankara’nın başkanı” sloganlarıyla karşıladı. Vatandaşın seçimlerde başarılar dileyerek “İnşallah kazanacaksınız” diye temennide bulunduğu Yavaş, bölgedeki dükkânları tek tek gezerek esnafın sorunlarını dinledi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Yavaş, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.