Mansur Yavaş İvedik OSB'de sanayicilerle buluştu: ''Hiç kimseyi ayırmadık''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayici ve girişimcilerle buluştu. Yavaş, “Kimse ‘Biz oy vermedik diye bize hizmet etmedi’ diyemez. Bir yere giderken kime oy vermiş diye bakmadık. Hiç kimseyi ayırmadık, ayırma niyetimiz de yok. Eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara tarafından düzenlenen programda Başkentli sanayici ve girişimcilerle bir araya geldi.

Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar ile İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin’in de yer aldığı toplantıda Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldiği 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

YAVAŞ: “FARKLI BİR BELEDİYECİLİK YAPTIK”

Konuşmasına Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Mansur Yavaş, “6 Şubat’ı hep birlikte anıyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Halen Ankara’da çok yaralı var, onlara da şifa diliyoruz” diyerek 2 bine yakın depremzede vatandaşı misafir etmeye devam ettiklerini söyledi.

“Bugün buraya hesap vermeye geldik” diyerek 2019 yılından bu yana gerçekleştirdikleri hizmet ve projeleri anlatan Yavaş, “Farklı bir belediyecilik yaptığımıza inanıyoruz. İş başına gelir gelmez öncelikle kendim dâhil belediyenin hiçbir personelin ayrıcalıklı olmadığını, Ankara halkının verdiği gelirlerle maaşını aldığını dolayısıyla onlara eşit hizmet etmesi gerektiği inancıyla öncelikle rozetimizi çıkardık. Ankara’nın hiçbir yerinde bugüne kadar benim fotoğrafımı görmediniz. Şu anda asılanlar da seçim nedeniyle, kendi cebimizden asılıyor. Hiçbir zaman kendimizi öne çıkaran, belediyenin parasıyla reklam yapan bir duruma sokmadık. Çakarları gelir gelmez kaldırdık. Personelin de benim de herhangi bir kamu idaresindeki memurdan farkımız olmadığını, tek farkımızın benim belediye başkanı olarak seçimle gelmem olduğunu ama seçildikten sonra bir devlet memuru gibi sadece ve sadece Ankara halkına hizmet eden bir memur olarak görünmek istedik. Bunu da alt kademedeki bütün memurlarımız, çalışanlarımıza göstermeye çalıştık. Geldiğimizde lüks arabaların hepsini sattık. Beş yıldır bir minibüs, bir şoför ve bir korumayla halkın içerisinde geziyorum” ifadelerini kullandı.

“İÇİNDE İNSAN OLMAYAN HİÇBİR PROJEYE İMZA ATMADIK”

Ankara halkından alınan paraların israf edilmeden ihtiyaç doğrultusunda harcandığının altını çizen Yavaş, “Çılgın proje diye projelere girmedik. Ankara’ya iş başına geldiğimizde bildiğimizin dışında da birçok sorun olduğunu tespit ettik. İçinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadık. İsrafı ortadan kaldırdık. Türkiye’de ilk defa 4 bin ihaleyi canlı yayınladık. Meclis toplantılarımız canlı yayınlanıyor. Belediyemizin web sayfasında tüm harcamalarımız kuruşuna kadar yer alıyor. Şeffaf belediyecilik budur. Biz sizlerin parasını harcıyoruz. Sizlerin asla yatırım yapmayacağı hiçbir yere yatırım yapmıyoruz” dedi.

“DEVLETİN PARASIYLA REKLAM YAPMAYI SEVMİYORUM”

Önceki dönem kadar asfalt ve kavşak çalışmaları gerçekleştirdiklerini, hiçbirine açılış yapmadıklarını bildiren Yavaş, “Ben devletin parasıyla reklam yapmayı sevmiyorum. Bir de yaptığımız asfalt, kavşak kaldırımlarının belediyecilik sayılmaması gerektiğine inanıyorum. Sizin ekibiniz projeleri hazırlar zaten bunları yapar. Bunun için belediye başkanı olmaya gerek dahi yok. Belediye başkanının bulunduğu kentteki üretimi artıran, bulunduğu kentteki yoksullara sahip çıkan, önceliği insan olan, ucuz ve kaliteli hizmet veren ama yaşadığı kentte herkesin konforlu bir şekilde yaşadığı kentten keyif almasını sağlayan yatırımlar yapması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

“BELEDİYE MECLİSİMİZDEN BİR TANE RANTLI İMAR GEÇMEMİŞTİR”

Ankara’ya hizmet ederken sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde olduklarını belirten Yavaş, “Hiçbir kararı kendi başımıza almıyoruz. Kent Konseyimizde 1800’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu var. Bu insanlar Ankara için toplanıyorlar, bizim görmediklerimizi görüp bize öneriyorlar ve belediye meclisimizden de oy birliğiyle geçiyor. Belediye meclisimizden bir tane rantlı imar geçmemiştir. Bu konuda AK Partili, İYİ Partili, CHP’li, MHP’li bütün belediye meclis üyeleri oy birliğiyle karar vermiştir. Bu da bizim bir iftihar vesilemizdir. Sonradan yapılan imar değişiklikleri çarpık bir kentleşmeyi ortaya çıkarmıştır” dedi.

“ÖNCEKİ DÖNEMLERİN İHMALİ DE OLSA BİR AN ÖNCE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKi ve EGO’nun bütçe gelir-gider gerçekleşmeleri hakkında bilgi veren Yavaş, EYT ve deprem gibi öngörülemeyen durumların ek mali yük olarak bütçede yer aldığını kaydetti. Yavaş,

ASKİ su tarifesinin 15 metreküpe kadar 20 lira 99 kuruş olduğunu kaydederek, öğrenci evlerine yüzde 50 indirim uygulandığını, sosyal yardım alan ve depremzede ailelere de 10 metreküpe kadar metreküpünün 1 lira olduğunu söyledi.

Yavaş, eski dönemlerde ASKİ’den elde edilen gelirin çılgın projelere aktarıldığını ifade ederek, “Görünmez diye altyapıya kimse para yatırmıyor ama vicdanen birinin evini, iş yerini sel bastığı zaman, kendi evimi ya da iş yerimi basmış kadar ben rahatsız oluyorum. Her ne kadar benden önceki dönemlerin ihmali de olsa bir an önce bunları yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

DSİ’nin 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesine yazdığı yazıyla belirttiği Ankara Taşkın Eylem Planı’nda riskli olan 16 noktayı bildirmesine rağmen 2019 yılına kadar hiçbir çalışma yapılmadığını vurgulayan Yavaş, belirtilen 10 noktada çalışmaları tamamlandıklarını, 6 noktada da çalışmaların devam ettiğini belirtti.

25 YILDA YAPILAN YEŞİL ALAN BEŞ YILDA YAPILDI

5 yılda 5,9 milyar eski dönemin borcu ödediklerinden bahsederek, Ankara’ya kazandırılan yeşil alanları da anlatan Yavaş, “Zaman zaman ‘Ne yaptı?’ deniyor. 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı Ankara halkına kazandırdık. Belediyeciliğin önemli hizmetlerinden biri de yeşil alanların çoğaltılması. İnsanların buralara çoluğuyla çocuğuyla gitmesi. Hiçbirinde de ticari alan yok” şeklinde konuştu.

“DAHA BÜYÜK BİR PROJE YOKTUR”

Pandemi dönemi gerçekleştirilen çalışmalarla hem esnafa hem vatandaşa destek olduklarından bahseden Yavaş, sosyal belediyecilik projelerinden bahsetti. Yavaş, “Bir belediye başkanı eğer evinde yatağa aç giren insanlar olduğunu bilip bunun vicdanını hissetmezse hiç belediye başkanlığı yapmasın” diyerek Başkent Kart aracılığıyla “Bir elin verdiğini diğer elin görmediği” bir sisteme geçildiğini kaydetti.

Yavaş, “3 yıldır 200 bin aileye doğal gaz veriyoruz. İsterse belediye bunu yapıyor. Başka bir hayat yaşayan insanları mutlaka görmek durumundayız. Ankara’da biri soğuktan açlıktan ölürse açlıktan ölürse bunun vebali hepimize” dedi. Öğrencilere yapılan kırtasiye, yurt, kantin gibi desteklerini anlatan Yavaş, “Çöp projelere para ayırmaktansa bunlara destek olmaktan daha büyük bir proje yoktur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Ankara’da hayata geçirilen içme suyu hattı projelerini anlatan Mansur Yavaş, “İki saat evinizde su kesilse nasıl tedirgin olursunuz. Polatlı’da 25-30 yıldır kötü bir su var. Suyunu şu an da by-pass yaparak veriyoruz. Polatlı’ya şu anda 10. kilometreye kadar su gitti. Hangisi acil? Polatlı’nın suyu mu, çılgın projeler mi acil? 232 köyde kanalizasyon yoktu 131’ini yaptık. Susuz birçok noktaya müdahale ettik. Sizce hangisi acil? Belediye başkan adaylarına da diyorum ‘Çılgın projeleri bir bırakın, önce bir kendi işinizi yapın.’ Yollarımız sağlam olsun, susuz kanalizasyonsuz köyümüz kalmasın. Önce bunları yapalım sonra da çılgın projeleri danışarak yapmak lazım” ifadelerini kullandı.

“EŞİT BİR ŞEKİLDE HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

“Beş yılın hesabı bu” diyerek konuşmasını sürdüren Yavaş, şunları kaydetti:

“Hiçbir Allah’ın kulu, kimse ‘Biz oy vermedik’ diye bize hizmet etmedi diyemez. Bir yere giderken kime oy vermiş diye bakmadık. Hiç kimseyi ayırmadık, ayırma niyetimiz de yok. Eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Sosyal medyadan, televizyonlardan bir sürü haber yapıldı ve her haberin ardından müfettişler de geldi. Ama çok şükür bugüne kadar bir tek personelim savcılığa gitmedi. O müfettişlerin raporları da bu iftiraları atanların suratına çarpılmak için elimizde hazır olarak duruyor. Alnımızın akıyla, hiçbir Allah’ın kulunu mahcup etmeden, bize güvenen sizlerin karşısına tekrar çıkıyoruz.”

YAŞAR: “300 NOKTADA SORUN ÇÖZÜLDÜ”

İlçesinde hayata geçirdiği projeleri anlatan Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar da “Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle’ye çok büyük miktarda yeşil alan kazandırdı. Yağmur yağdığı zaman OSTİM, İvedik, Batıkent ve Yenimahalle’de sele neden olan 300 noktada sorun ASKİ tarafından çözüme kavuşturuldu” diye konuştu.

GÜLTEKİN: “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BÖLGEMİZE BÜYÜK HİZMETLERİ OLDU”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ne yönelik hizmetlerinden bahseden İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ise “Büyükşehir Belediyesinin bölgemize büyük hizmetleri oldu. OSB’nin batısında yağmur yağdığında gece uykularımızı kaçıran bölge beton kanal hattı yapılarak bizi rahatlattı. Bundan dolayı bölge esnafı ve sanayisi adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.