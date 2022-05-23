Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne MasterChef’ten transfer

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, MasterChef programında yarışan aşçı Sefa Okyay Kılıç ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, MasterChef programına yarışmacı olarak katılan Sefa Okyay Kılıç ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Yavaş, yaptığı paylaşımında, “BelPa Mutfak’ta her gün öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine, kovidli ailelerden yaşlı vatandaşlarımıza kadar binlerce yemek sevgiyle, emekle hazırlanıyor. Sefa Okyay Kılıç da bu anlamlı hizmetin bir parçası oldu” ifadelerini kullandı.