  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne MasterChef’ten transfer

Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne MasterChef’ten transfer

Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne MasterChef’ten transfer

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, MasterChef programında yarışan aşçı Sefa Okyay Kılıç ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, MasterChef programına yarışmacı olarak katılan Sefa Okyay Kılıç ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Yavaş, yaptığı paylaşımında, “BelPa Mutfak’ta her gün öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine, kovidli ailelerden yaşlı vatandaşlarımıza kadar binlerce yemek sevgiyle, emekle hazırlanıyor. Sefa Okyay Kılıç da bu anlamlı hizmetin bir parçası oldu” ifadelerini kullandı.

Etiketler masterchef mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arınç'tan Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de kızdıracak eleştiri yağmuru
Dikkat zehirli olabilir: İzmit Körfezi'ni Pusula denizanaları bastı
Uzman isimden korkutan ''kene'' uyarısı: Bu seneki vakalar...
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'den 'Erşan Kuneri' uyarısı
Kalp krizi geçiren doktor otomobilini acile sürerek hayata tutundu
Mehmet Ali Erbil taciz etti demişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını verdi
Havalar 10 derece birden soğuyacak!
Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz
Hadise'nin yeni imajı beğeni topladı
Acı gerçek: Niğde'deki feci kazanın nedeni ortaya çıktı