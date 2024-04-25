Mansur Yavaş'tan toptancı hali esnafına ziyaret
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Toptancı Hali’ni ziyaret etti. Hal esnafının alkış ve sloganlarıyla karşılanan Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde verdikleri destek için esnafa teşekkür etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Yenimahalle’deki Toptancı Hali’ni ziyaret eden Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde verdikleri destek için esnafa teşekkür etti.
ALKIŞ VE SLOGANLARLA KARŞILANDI
Yenimahalle Toptancı Hali esnafı tarafından alkış ve sloganlarla karşılanan Yavaş’a, Hal Başkanı Ceyhan Gündüz de esnafa verdiği destek ile halin fiziki şartlarını iyileştirdiği için teşekkür etti.
Yavaş’a Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu eşlik etti.
Meyve-sebze peronlarını gezen Yavaş, esnafı dinleyip sorun ve taleplerini de tek tek not aldı.
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