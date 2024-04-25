  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Mansur Yavaş'tan toptancı hali esnafına ziyaret

Mansur Yavaş'tan toptancı hali esnafına ziyaret

Mansur Yavaş'tan toptancı hali esnafına ziyaret
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Toptancı Hali’ni ziyaret etti. Hal esnafının alkış ve sloganlarıyla karşılanan Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde verdikleri destek için esnafa teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Yenimahalle’deki Toptancı Hali’ni ziyaret eden Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde verdikleri destek için esnafa teşekkür etti.  

ALKIŞ VE SLOGANLARLA KARŞILANDI

Yenimahalle Toptancı Hali esnafı tarafından alkış ve sloganlarla karşılanan Yavaş’a, Hal Başkanı Ceyhan Gündüz de esnafa verdiği destek ile halin fiziki şartlarını iyileştirdiği için teşekkür etti.

Yavaş’a Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu eşlik etti.

Meyve-sebze peronlarını gezen Yavaş, esnafı dinleyip sorun ve taleplerini de tek tek not aldı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Faiz kararının ardından Dolar, Euro ve altında son durum Faiz kararının ardından Dolar, Euro ve altında son durum Tapu sahipleri dikkat: Miras paylaşımlarında kural değişti Tapu sahipleri dikkat: Miras paylaşımlarında kural değişti Türkiye'nin kanser savaşçısı yenebilir altınında hasat erken başladı Türkiye'nin kanser savaşçısı yenebilir altınında hasat erken başladı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni ortaya çıktı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni ortaya çıktı Topraksız tarımla paraya para demiyorlar: Yılda 5 milyon TL kazanç Topraksız tarımla paraya para demiyorlar: Yılda 5 milyon TL kazanç Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Hürjet'ten bir başarı daha Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Hürjet'ten bir başarı daha Bakanlıktan çok özel ihale: 3 ayakkabı 5 milyon TL'ye satışa çıktı Bakanlıktan çok özel ihale: 3 ayakkabı 5 milyon TL'ye satışa çıktı TRT'nin Gönül Dağı setinde kadından kadına taciz skandalı TRT'nin Gönül Dağı setinde kadından kadına taciz skandalı Türkiye çöl tozuyla kaplandı: İşte risk grubundaki kişiler Türkiye çöl tozuyla kaplandı: İşte risk grubundaki kişiler TCMB kritik faiz kararını açıkladı TCMB kritik faiz kararını açıkladı