Menteşe halkı sandıkta kararını verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe evleri bölgesine yapılan tesis için halk oylaması yaptı ve en çok oyu spor salonu aldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce Menteşe Evleri bölgesinde yapımına başlanan bina, Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimi tarafından halk oylamasına sunuldu. 8-9 Mayıs’ta düzenlenen anketten spor salonu birinci çıktı. Ankette oylama sonucu spor salonu %49, Gençlik Merkezi %19, Market %18, kreş de %11 oy aldı. %3 oya da vatandaşlar tesisin farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiği görüşünde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Birlikte Karar Veriyoruz” mottosuyla düzenlediği ankete katılan Menteşe bölgesi sakinlerinden Hasan Rahmi Dural şunları söyledi;



“Vatandaşların düşüncesinin sorulması çok doğru bir şey. Katılımcı belediyecilik böyle olmalı. Benim kendi düşüncem markete karşıyım, burası ya kreş olmalı ya da gençlik merkezi olmalı”

Ankete katılan mahalle sakinlerinden Erol Kaya’da yapılan tesisin market olması gerektiğini, ekmek almak için yokuş çıktıklarını söyledi ve tesisin yerinin kreşe uygun olmadığını belirtti.

Oyunu kullanan Sedat Aydemir’de İstanbul’dan Muğla’ya taşınalı 6 ay olduğunu, mahalleye yapılacak tesisin halka sorulması ile ilk defa karşılaştığını ve çok başarılı bir çalışma olduğunu belirtti.

Mahalle sakinlerinden Doç Dr.Serdar Yılmaz, anket sonuçları açıklandıktan sonra şunları söyledi; “Mahalledeki okulumuzun Okul Aile Birliği başkanıyım. Ankete katılan herkese teşekkür ediyorum. Mahallemizde en önemli eksiklik spor salonuydu. Kışın öğrencilerimiz için, gençlerimiz için çok iyi olacak, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.

Prof. Dr.Osman Mutlu’da Menteşe Park Panorama site yöneticisi olarak oylamada bulunduğunu söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a üniversite öğrencileri ring servis ücretlerini düşürdüğü ve tesisi halka sorduğu için teşekkür etti. Osman Mutlu; “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza göreve geldiğinden beri yaptığı hizmetlerden öğrenci ring servisleri indirimi için teşekkür ediyorum. Demokrasinin en güzel örneği halka soru sorarak, ne istediğini, ne beklediğini ortaya koymak için anket düzenlendi. Bu ankete şahitlik ettik. Gayet şeffaf, katılımcı bir anket oldu. Halkımız spor salonu yönünde oy kullandı. Son derece mutluyum, hayırlı olsun.”