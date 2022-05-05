Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: ''Biz herkesi kucaklıyoruz, Mersin'i seviyoruz''

Başkan Seçer, Meral Seçer ile birlikte Ramazan Bayramı’nın son gününde vatandaşlarla buluşma ziyaretlerini Akdeniz ilçesinin kırsal mahallelerinde sürdürdü. Hayata geçirdikleri projeleri anlatan Seçer, “İsraf etmeyen bir yönetim, elindeki imkânlarla pekâlâ çok güzel hizmetler yapar” dedi. Hizmette eşit ve adil bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Seçer, “Biz herkesi kucaklıyoruz, Mersin'i seviyoruz. Kafalar değişince çok şey değişti. Mersin her geçen gün daha iyi olacak” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meral Seçer ile birlikte Ramazan Bayramı’nda Mersinlilerle buluşup bayramlarını kutlamaya devam etti. Bayramın son gününde Akdeniz’in Kürkçü, Yanpar ve Yukarıburhan Mahallelerini gezen Başkan Seçer, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü, gittiği her mahallede çiçeklerle karşılandı. Çocuklara verilen oyuncak ve şekerlerle neşenin artığı ziyaretlerde Başkan Seçer, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi. Hizmette eşit ve adil bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Başkan Seçer, “Biz herkesi kucaklıyoruz, Mersin'i seviyoruz” dedi.

“Bizim varlık nedenimiz hizmet etmek”

Başkan Seçer, hizmetlerde ayrımcılık yapmadıklarını, kendilerine oy veren ya da vermeyen tüm yurttaşlara eşit hizmet götürdüklerini ifade ederek, “Bizim varlık nedenimiz hizmet etmek. Bu kentte huzur var. Bu kentte hizmetlerde ayrımcılık yok. Sen bizim partiye oy verdin, sen vermedin. Sen falanca bölgedensin, filanca etnik yapıdansın. Bizde böyle bir anlayış olmaz. Biz herkesi kucaklıyoruz, biz Mersin'i seviyoruz” diye konuştu. Seçer, ardından Kürkçü Mahallesi’ne yapılan çalışmaları da anlattı.

“İsraf etmeyen bir yönetim, elindeki imkânlarla pekâlâ çok güzel hizmetler yapar”

Görevde bulunduğu sürede borç yapmadığını söyleyen Başkan Seçer, göreve geldiklerinde devraldıkları 400 milyon dolarlık borcu da 107 milyon dolara düşürdüklerini belirtti. Mersin’de hayata geçirdikleri ve tüm ilçelerde adil bir şekilde vatandaşlara sundukları hizmetleri de anlatan Seçer, Dosthane, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, kadın ve aile hizmetleri, gıda kolisi destekleri, evde sağlık ve bakım hizmetleri, fide-fidan destekleri hakkında bilgi verdi.

Sarı Limonlar hakkında da konuşan Başkan Seçer, Eylül ayına kadar aldıkları toplam 272 otobüsün teslimatının biteceğini anımsatarak, 2029’a kadar da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs ihtiyacının kalmayacağını vurguladı. Seçer, “Demek ki iyi, israf etmeyen, haram karıştırmayan bir yönetim, elindeki imkânlarla pekâlâ çok güzel hizmetler yapar” dedi.

“Bir belediye; vatandaşın talebine kulak vermiyorsa o belediye başkanı, o işi bıraksın”

Seçer, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlardan gelen talepleri de yanıtladı. Kürkçü Mahallesi ile D-400 Karayolu arasında organize sanayi bölgesinden dolayı çok yoğunluk yaşadığını belirten Başkan Seçer, bu bölgede Büyükşehir Belediyesi’ne ait yollarda özel bir çalışma yapacaklarını söyledi. Puğkaracadağ için de Haziran ayının ikinci haftasında 400 tonluk yama çalışmasının yapılacağı bilgisini veren Başkan Seçer, muhtarlarla her daim iletişim içerisinde olduklarını da aktardı. Seçer, “Bir belediye; muhtarın telefonuna cevap vermiyorsa, vatandaşın isyanına, şikâyetine, teşekkürüne ya da talebine kulak vermiyorsa o belediye başkanı o işi bıraksın, yapmasın” diye konuştu. Teksin uygulamasını önemsediğini söyleyen Seçer, vatandaşlara, Teksin uygulamasını telefonlarına indirip herhangi bir durumda kendilerine uygulama üzerinden ulaşılması çağrısı yaptı.

“Kafalar değişince çok şey değişti”

Hayata geçirdikleri sosyal projeleri de tek tek anlatan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilikte Türkiye’de marka haline gelmiştir” dedi. Borçlu bir belediye devraldığını ancak iyi bir yönetimle hem borçları ödediğini hem de hizmet yaptığını aktaran Seçer, “Kafalar değişince çok şey değişti. İsraf yok, hesap adamıyız. Eski dönem borcu ödeniyor, yeni yatırımlar yapılıyor. Mersin her geçen gün daha da iyi olacak” diye konuştu.

“Biz Mersin’de siyasi ayrımcılığı yerin 7 kat dibine gömdük”

“Belediye herkesin evidir” diyen Başkan Seçer, “Biz Mersin’de siyasi ayrımcılığı yerin 7 kat dibine gömdük. Bu ülke ne çekiyorsa bu ayrımcılıktan çekiyor, bunu sileceğiz. Biz ayrımcılıktan şikayetçiyiz. Biz Türkiye'deki ayrımcılığa isyan ediyoruz. Bizim kapımızdan ayrımcılık girmez. Daha güzel hizmetler yapacağız. İmkanlarımızı en azami kullanacağız. Vatandaşlarımızı memnun edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Verdiğimiz sözleri de birer birer yerine getiriyoruz”

2019 seçimlerinden de söz eden Başkan Seçer, “Verdiğimiz sözleri de birer birer yerine getiriyoruz. Biz ‘kadınların, çocukların, yoksul insanların yanında duracağız’ dedik. Sözümüzü tutuyoruz. Metroyu hayata geçireceğiz. Metro inşaatı devam ediyor bütün engellemelere rağmen. Yollarınızı da yapacağız. Her şeyden önce biz yetim hakkı yemeyeceğiz, kul hakkına tenezzül etmeyeceğiz. İsraf yapmayacağız. Bu sözü verdik ve 3 yıldır Allah’a şükür ki alnımız açık geziyoruz. Her mahalleye gidiyoruz” dedi.

Başkan Seçer’in Yukarıburhan Mahallesi’ndeki ziyareti sonunda minikler sürpriz yaparak gitar çaldı ve İzmir Marşı’nı hep birlikte seslendirdi.