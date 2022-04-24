Mersin Büyükşehir Belediyesi, satın almak yerine üretiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Marangoz Atölyesi’nde üretilen kent mobilyaları ile binlerce liralık tasarruf sağlıyor. Usta ellerden özenle çıkan, düşük maliyetli, kaliteli kent mobilyaları şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilerek, vatandaşların kullanımına sunuluyor. Marangoz Atölyesi’nde yıllık ortalama 9 bin ürün üretiliyor ve bu sayede binlerce liralık tasarruf sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Marangoz Atölyesi’nde satın almak yerine ürettiği kent mobilyaları ile binlerce liralık tasarruf sağlıyor. Marangoz Atölyesi’nde yıllık ortalama 9 bin ürün üretiliyor ve buradan sağlanan tasarruf ile binlerce lira belediyenin kasasında kalıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in 13 ilçesinde kullandığı kent mobilyalarını Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı Marangoz Atölyesi’nde üreterek, hem maddi katkı sağlıyor hem de Büyükşehir Belediyesi’nin iş gücünün kalitesi verimli çalışmalara dönüşüyor. Kent mobilyaları üretiminde atölyenin ihtiyaç duyduğu keresteler ise Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İşletme Şefliklerinden tedarik ediliyor.

Büyükşehir, düşük maliyetli, kaliteli kent mobilyaları üretiyor

Mersin’in daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için çalışan Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, usta ellerden özenle çıkan, düşük maliyetli, kaliteli kent mobilyalarını şehrin muhtelif noktalarındaki sorumluluk alanlarına yerleştirerek, vatandaşların kullanımına sunuyor. 600 metrekare kapalı alan, 500 metrekare de açık alana sahip Marangoz Atölyesi’nde yıllık ortalama 1500 bank, 250 kamelya, 250 piknik masası, 500 ahşap saksı, 500 tabut, 1000 metre tül çit-korkuluk, 5 bin adet fidanlar için herek olmak üzere yaklaşık 9 bin adet farklı ölçülerde görsel ve estetik ürün üretiliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı Marangoz Atölyesi’nde vatandaşların açık alandaki ihtiyaçlarını karşılayan ve nitelikli vakit geçirmelerine olanak tanıyan mobilyalar üretiliyor. Atölyede, kent dinamiği içinde çağdaş bir görünüm sunan, gündelik hayatın akışını kolaylaştıran, çözüm olma odaklı, tekil veya çoklu olarak konumlandırılabilen kent mobilyalarının üretiminin yanı sıra parklarda kullanılan mevcut bank, masa ve çöp kovalarının bakım ve onarımları da yapılıyor.

Tomruklar, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden temin ediliyor

Kent mobilyaları üretiminde atölyenin ihtiyaç duyduğu keresteler, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İşletme Şefliklerinden tedarik ediliyor. Kent mobilyalarının ham maddesi olan ahşabın, aracı olmadan Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınarak, ürün haline getirilmesi Büyükşehir Belediyesi’ne büyük kazanç sağlıyor.

Kent mobilyaları nasıl yapılıyor?

Depolardan alınan tomruklar ilk olarak biçme-işleme alanına getiriliyor. En uygun ebatlarda, teknolojik imkanlarla yapılan bu işlem sayesinde tomruklar farklı boy ve ebatlarda keresteye dönüştürülüyor. Bank, kamelya, piknik masası, pergola ürünlerinin her biri için ayrı ayrı ölçülerde keresteler ölçülendiriliyor ve yüzeyleri silindikten sonra kurutuluyor. Kent mobilyasını mantar, böcek, termit, kurt gibi zararlılardan koruyarak ahşabın hizmet ömrünü artırmak amacıyla emprenye işlemi yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Kaynak Atölyesi’nde üretilen metal konstrüksiyonlarla montaj işlemi yapıldıktan sonra kent mobilyalarının üretimi tamamlanıyor.

“Sıfırdan üretim yapıyoruz”

Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli heykeltıraş Okan Apak, Marangoz Atölyesi’nde birçok üretim yaptıklarını ifade ederek, “Marangoz Atölyemiz 6 kişilik ekipten oluşuyor. Bu ekip daha çok kent mobilyaları adı altında bank, saksı çit ve kamelya üretmektedir. Sıfırdan üretim yapıyoruz. Daha uygun üretimler yapabilmek için dışarıdan kendi malzememizi alıp kent mobilyalarının tasarımlarına göre doğrama, temizleme yöntemleriyle birlikte bir birleştirme yaparak kent mobilyalar oluşturuyoruz. Anamur’dan Çamlıyayla'ya kadar birçok kent mobilyası bulunmakta. Parklarda kamelyalar, bankalar ya da çeşitli bölgelerde birçok saksılar görülmektedir” dedi. Apak, özel günlerde günün anlam ve önemine uygun tasarımlar yaptıklarını da belirterek, şunları söyledi:

“Hangi günü, ne anlatmak istiyorsak o günün iki boyutlu, üç boyutlu görsellerini hazırlayıp o etkinliğe ek olarak katkıda bulunuyoruz. Burada yapılan işler sayesinde daha uygun üretimle daha çok mobilya üretebiliyoruz. Şöyle bir avantajımız da var; bazen gittiğimizde fazla olan ya da onarılmasına ihtiyaç duyulan ürünleri atölyemize alıp revize edip tekrardan yeni bir üretime çevirebiliyoruz. Kamuya açık alanlarda kullanılan kent mobilyaları burada üretiliyor. Mevcut kullanılıp da eskiyen mobilyaları yine burada revize edip tekrar kullanıma sunuyoruz.”