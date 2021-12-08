Mersin Büyükşehir, yaş almışlar için briç kursu başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı hizmet veren Emekli Evi’nde “Briç Kursu” başlattı. Yaş almış yurttaşlar için zihin sporu olarak bilinen oyun, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına karşı da önlem olacak. Kurs sonunda Emekli Evi’nde Briç Turnuvaları yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Merkez Emekli Evi’nde, fiziksel aktivitelerin yanı sıra zihinsel aktivitelere de yer veriyor. Bu kapsamda Emekli Evi’nde “Briç Kursu” başlatıldı.

Zihin sporu briçe yoğun ilgi

Emekli Evi üyeleri, zihinsel spor olarak bilinen briç sayesinde Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı korunmak için Emekli Evi’nde haftanın iki günü briç oynuyor. İki aşamadan oluşan oyunun ilk kısmı olan deklarasyon aşaması anlatılan kursta, daha sonra kart oyunu olarak adlandırılan aşamaya geçilecek. Yenişehir Briç Spor Kulübü eğitmenlerinin verdiği kurs sonunda Briç Turnuvalarının yapılması da planlanıyor.

“Beşli majör diye adlandırılan bir sistem var, onu anlatıyorum”

Briç Kursu’nda eğitmenlik yapan Yenişehir Briç Kulübü üyesi Fevzi İmamoğlu, Türkiye’de oynanan sistemlerden beşli majörü anlattığını, ilk olarak deklare bölümünü aktaracağını söyledi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Briç tüm dünyada oynanan bir oyun, zihin sporu olarak geçiyor. Tıp doktorları Alzheimer’a çok faydalı olduğunu söylüyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyor, sosyalitemiz artıyor. Türkiye’de severek oynayabildiğimiz, anlayabildiğimiz, bize uygun olan üç, beş tane yaygın olan sistem var. Beşli majör diye adlandırılan bir sistem var, onu anlatıyorum. Briç 2 bölümden oluşuyor; biri deklarasyon dediğimiz bölüm, diğeri ise pratik dediğimiz bölüm. Deklarasyon bölümünü ben şu anda anlatmaya çalışıyorum. Pratik, yer oyunu dediğimiz bölümden de ufak ufak alıntılar yaparak derslerimize devam ediyoruz.”

“Briçi her zaman öğrenmek istiyordum”

Pandemiden önce briçe başladığını belirten emekli matematik öğretmeni Sıdıka Albayrak, iyi bir briç oyuncusu olmak istediğini söyledi. Albayrak, “Briçi her zaman öğrenmek istiyordum. Uzun bir iş olduğu için emekliliğime saklamıştım. Emekli Evi’nde de Briç Kursu açıldığını duyar duymaz müracaat ettim. Daha önce başlangıç yapmıştım ama maalesef pandemi yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Şimdi burada tekrar ediyorum. İnşallah iyi bir briç oyuncusu olacağım” dedi.

“Faydalı olacağı inancındayım”

Emekli olduktan sonra uğraş arayan ve briç öğrenmeye karar veren Emekli Evi üyesi maden mühendisi Ali Kuşatman, “Belediye’nin kurs verdiğini öğrendim ve geldim. Briç kursuna başladık. Burada şimdi oyunun sistemini ve kurallarını öğreniyoruz. Faydalı olacağı inancındayım” ifadelerini kullandı.

“Dikkat, konsantrasyon ve disiplin gerektiriyor”

Abdurrahman Civelek ise “Son derece güzel bir oyun. Ne kadar öğrenirseniz öğrenin hala birçok şeyin olduğunu göreceksiniz. O nedenle zihinsel aktivite bakımından ben bunu çok faydalı görüyorum. Şu an çalışmalar iyi gidiyor. Kaçırmamaya çalışıyorum çünkü bu böyle bir oyun. Dikkat, konsantrasyon ve disiplin gerektiriyor. Bu nedenle de ben bu çalışmayı çok yerinde buluyorum. Bizi geliştireceğini düşünüyorum” dedi.