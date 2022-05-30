Mersin Büyükşehir, yörükler için zirvedeki karlı yolları temizliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte hayvanlarını Torosların zirvelerinde bulunan meralara götüren Yörüklerin güvenli ve kolay geçiş yapabilmeleri için yaklaşık 3 bin rakımlı noktalarda kar küreme ve yol temizlik çalışması yapıyor. Ekipler, Çamlıyayla’nın Çatak, Büklüboyun ve Sayındibi bölgelerinde zorlu doğa şartlarına rağmen kar küreme faaliyetini yerine getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte Toroslar’ın zirvelerine doğru göç yolculuğuna başlayan Yörüklerin sıkıntı yaşamaması için her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek rakımlı noktalarda kar küreme ve yol açma çalışmaları yürütüyor.

Sert geçen kış aylarının ardından yükseklere doğru yolculuğa başlayan Yörükler’in, özellikle Çamlıyayla’nın yükseklerinde yer alan ve geçiş güzergahı üzerinde bulunan Çatak, Büklüboyun ve Sayındibi bölgelerinde sıkıntı yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinaları vasıtasıyla kar küreme, yol temizleme ve açma faaliyeti gerçekleştiriyor.

4 metreyi bulan kar kütleleri kaldırılıyor

Yer yer 3-4 metreye ulaşan ve yolu kapatan kar yığınlarını temizleyen Büyükşehir ekipleri, hayvanlarını 3 bin metre rakımdaki meralara götüren Yörüklerin daha kolay ve güvenli şekilde geçiş yapmalarını sağlıyor. Ekipler, zorlu doğa şartlarına rağmen seri şekilde çalışma yürütüyor.

“Vahap Başkan her yıl olduğu gibi bu yıl da yolumuzu açıyor”

Hayvancılıkla uğraşan Yörüklerden Adem Yalçın, yolların açılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi:

“Vahap Başkana teşekkür ederiz. Her yıl olduğu gibi yine bu sene de yolumuzu açıyor. Kendisinden Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki yıllarda da kendisini Başkan olarak görmek isteriz. Yıllardır buraya çıkıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Bu yol bizim ana yolumuz olduğu için her sene böyle erken açılması ve düzeltilmesi bizim açımızdan hastalıkta, sağlıkta bir an önce aşağıya inebilmemizde iyi oluyor.”