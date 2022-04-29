Mersin Şehir Tiyatrosu 14 farklı dalda ödül aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ‘Yılın Sanat Öncüsü’ ödülüne, Mersin Şehir Tiyatrosu’nun da 14 farklı dalda ödüle layık görüldüğü Uluslararası Lions 118 U Yönetim Çevresi Lions Çukurova Bölgesi Tiyatro Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Başkan Seçer adına ödülü Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger aldı.

Uluslararası Lions 118 U Yönetim Çevresi Lions Çukurova Bölgesi Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ‘Yılın Sanat Öncüsü’ ödülüne layık görüldüğü tiyatro ödüllerinde Mersin Şehir Tiyatrosu da 14 farklı dalda ödülün sahibi oldu.

Tarsus Amerikan Koleji’nde gerçekleştirilen törende ödülü, Başkan Seçer adına Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger aldı.

Yılın Sanat Öncüsü Başkan Vahap Seçer’in oldu

Adana Seyhan Lions Kulübü ile Mersin Babil Lions Kulübü’nün bu yıl vermeye başladığı Çukurova Bölgesi Tiyatro Ödülleri’nde, Başkan Seçer öncülüğünde yeniden yapılandırılan ve oyunlarıyla büyük beğeni toplayan Mersin Şehir Tiyatrosu 14 dalda ödül aldı. Kültür-sanat etkinliklerinin öncüsü olan Başkan Seçer de ‘Yılın Sanat Öncüsü’ ödülüne layık görüldü.

‘Ustalara Vefa, Sanata Destek’ adıyla verilen ve Çukurova Bölgesi’ni kapsayan ödüller; Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adana Devlet Tiyatrosu, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Tarsus Şehir Tiyatrosu’ndaki oyunların değerlendirilmesiyle dağıtıldı.

“Başkanımız Vahap Seçer’in adına yaraşır, yaptıklarına yaraşır bir ödül oldu”

Yılın Sanat Öncüsü ödülünü Başkan Seçer adına alan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Bu ödülü Başkanımız adına aldığım için ayrıca onurluyum. Sanat Öncüsü Ödülü, adına yaraşır, yaptıklarına yaraşır bir ödül oldu” dedi.

Başkan Seçer öncülüğünde Mersin Şehir Tiyatrosu’nun yeniden yapılandırılması adına jüri üyeleriyle gerçekleştirilen sınavların önemine de değinen Özdülger, “Bu çok kıymetli gerçekten. Bu, Türkiye’deki sanat adına yapılmış çok önemli bir adım. Sayın Başkanımızın bu anlamda bizi desteklemesi ve yol vermesi, her daim de bunu önemsemesi çok kıymetli. Çünkü elbette ki sanat liyakatle olmalı. Sanatın objektif bir duruşu, eşit bir mesafede yaklaşımı olması lazım” diye konuştu.

“Başkanımız Türkiye’de sanat öncüsü olma yolunda çok önemli bir rol model”

Özdülger, aynı değişimin Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Halk Oyunları’nda da yaşandığını vurgulayarak, “Bu anlamda Sayın Başkanımızın Türkiye’de sanat öncüsü olma yolunda çok önemli bir rol model olduğunu düşünüyorum. Kendisine bu ödülü layık gören sizlere de ayrıca sevgi ve selamlarını iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mersin Şehir Tiyatromuzu da gururla alkışlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Kendisi de ‘Lina Nasif Özel Ödülü’nü alan Özdülger, Nasif’in Mersin için önemine değinerek, “Gerçek bir barış elçisiydi. Mersin kardeşçe yaşanan çok özel bir şehir ve onun en önemli elçilerinden biriydi. Belki de ilkiydi. O yüzden kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum” dedi.

Şehir Tiyatrosu ve oyuncuları 14 farklı dalda ödül aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak’ın ‘Onur Ödülü’ aldığı tiyatro ödüllerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da yeniden yapılandırıldığı hali ile ‘Yılın Tiyatro Olayı’ ödülüne layık görüldü. ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ dalında Aslolan Hayattır ve Vahşet Tanrısı’nda sergilediği performansı ile Ömür Sevgi Çil, Buzlar Çözülmeden ve Matruşka oyunundaki performansı ile de Gizem Koçer ödül aldı.

Matruşka oyunundaki başarısı ile Güvenç Gümüş, Aslolan Hayattır ve Halktan Biri oyunlarıyla Ozan Erdönmez, Aslolan Hayattır oyunuyla Anıl Tunç Karaersal, Buzlar Çözülmeden ve Ölümü Ardında Gezdirenler oyunlarındaki başarısıyla da Ersen Ocak ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri’nin sahibi yoldu. Tiyatro ödüllerinde ‘Jüri Özel Ödülü’ ise Buzlar Çözülmeden oyunundaki performansı ile Tolga Manyer’in oldu.

Başak Özdoğan’ın Kozalar oyunundaki sahne tasarımı ‘En İyi Sahne Tasarımı Ödülü’nü, Funda Çebi’nin Buzlar Çözülmeden oyunundaki kostüm tasarımı ‘En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü’nü alırken, ‘En İyi Işık Tasarımı Ödülü’ne de Buzlar Çözülmeden oyunu ile Salim Yücel layık görüldü.

Buzlar Çözülmeden oyununun müzikleri Gürkan Çakıcı ve Serkan Çankaya’ya, Kozalar oyunu müzikleri de İbrahim Can Otkum’a ödülü getirdi. ‘En İyi Dramaturg Ödülü’nü Taner Çelik aldı.

Turneleri ile Mersin’in dört bir yanındaki çocukları tiyatro ile buluşturan Çocuk Tiyatrosu da birçok ödüle layık görüldü. Sevilen tiyatro oyunu Gökkuşağının Altında’da gösterdiği performansı ile Ceren Özmen ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü, Mehmet Naci İdişçi ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü, Alev Tol ise ‘En İyi Dekor-Kostüm Tasarımı Ödülü’nü aldı.