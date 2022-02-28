Mersin'de Halk Kart'ın Şubat ayı ödemesi hesaplarda

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli yurttaşlara destek sağlayan Halk Kart projesinin Şubat ayı ödemesi hesaplara yatırıldı. 12 bin 12 vatandaşın yararlandığı Halk Kart’ta Şubat ayı için toplam 2 milyon 426 bin 160 TL yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin dar gelirli yurttaşlar için en önemli projelerinden biri olan Halk Kart’ın Şubat ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı.

Yeni yıl ile beraber tutarları % 50 oranında artırılan Halk Kart ödemeleri, ekonomik sıkıntıların arttığı son aylarda yurttaşların imdadına yetişmeye devam ediyor. 6 bin 809 kişinin 150, 5 bin 203 kişinin 270 TL’lik bakiyeden yararlandığı Halk Kart’ta toplam 12 bin 12 kişinin hesabına 2 milyon 426 bin 160 TL yatırıldı.

Vatandaşın yanı sıra esnafın da kazandığı çok yönlü bir proje olan Halk Kart sayesinde Şubat ayında 2 milyon 426 bin 160 TL yerel esnafın kasasına girecek.