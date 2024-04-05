Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras mazbatayı aldı

CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen ve rekor oyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi Ahmet Aras mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart yerel seçimlerine CHP’nin adayı olarak giren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, baro toplantı salonunda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Aras’a Parti Meclisi üyeleri Alkım Denizaslanı, Baran Bozoğlu, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan ve Süreyya Öneş Dereci ve çok sayıda partili eşlik etti.



Seçimleri yüzde 54,99’luk oyla kazanan Aras, resmi olarak da göreve başlamış oldu. Ardında gerçekleştirilen devir teslim töreninde büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Aras, şöyle konuştu:



“İkinci yüzyılın, cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüğün yüzyılı olacağını 31 Mart günü hep birlikte gösterdik. Tarihi, kültürü, doğası ve insanı ile Muğla gibi eşsiz bir kentin sorumluluğunu üstlenmek onurunu bana yaşatan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ben bayrağı, bir üstattan devralmanın haklı gururu ve heyecanı içindeyim. Muğlamıza bir ömür adamış, önce insanlığı ile hepimize örnek olmuş sonra yöneticiliği ile bir miras bırakmış Sn. Osman Gürün başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Asırlık Partimize ve Muğlamıza döktüğünüz her bir damla alın teri için hakkınızı helal edin Sayın Başkanım diyorum. Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e yürekten teşekkür ediyorum. MYK, PM üyelerimize, milletvekillerimize, seçim sürecinde gece gündüz demeden çalışan Muğla İl Başkanlığımız nezdinde bütün örgütümüze, sandık başında görev yapan demokrasi sevdalılarına özellikle teşekkür ediyorum.”

Tarihi binlerce yıla dayanan, dünyanın belki de dünyanın en güzel kentlerinden birinde belediye başkanlığı yapmak herkese nasip olmaz diyen Aras, “2 aya yakın bir süredir il başkanımızın başkanlığında ok önemli bir seçim süreci geçirdik.1 Nisan’da sadece Muğla’ya değil tüm Türkiye’ye bahar geldi. Barışın özgürlüğün demokrasinin seçimi oldu. Eğer bu başarıda bizim de bir nebze olsun bir payımız varsa çok mutlu olduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evladı, Türkiye Cumhuriyeti Ordusu’nun bir ferdi olarak bu sorumluluğun farkındayım” diye konuştu.

Devir teslim töreninde Gürün’ün ardından konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Türkiye’nin büyük bir eşikten geçtiğine vurgu yaptı. Aras, ” “Bundan sonra Osman başkandan aldığımız bayrağı daha da yukarıya taşımak için bize oy vermiş vermemiş bakmadan Muğla’nın başkanı olarak aldığımız görevi layıkıyla yapmak için bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Gerektiğinde kentimiz, doğamız, insanımız, Muğlamız için, nasıl 13 yaşında silahın üzerine yemin ettiğimde ne hissediyorsam bugün de aynı gururla sizlerin önünde ant içiyorum. Sizlere kapımız sonuna kadar açıktır. Belediye sizin baba ocağınızdır bizler hizmetkârınız, sizlerin verdiği vergilerle oluşturduğumuz bütçeyle sizlere hizmet eden sizlerin oylarıysa seçilen başkanlarız. Yan hiçbir zaman ne oldum demeyeceğiz. Bizim başımızın tacı velinimetimiz sizlersiniz. Aldığımız görevin bilincinde sorumluluğun farkındayız atamızın bizlere çizdiği yolun ışığındayız. Şerefim ve namusum üzerine ant içerim ki çalışacağız” dedi.

Görevi Ahmet Aras’a teslim eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurucu Başkanı Osman Gürün ise şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok önemli bir görev ve çok büyük bir sorumluluk duygusu gerektiriyor. Bütün başkanlarımızın o sorumluluk duygusuna sahip olduğunu ve halkın bize verdiği kolektif görevle başarılı olacaklarına canı gönülden inanıyorum, yolları açık olsun. 25 yılın, 15’i ilçe belediye başkanlığı, 10 yılı da kurucu büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 25 yıl Muğla’mıza doktor olarak yaptığım hizmetten sonra 25 yılda belediye başkanlığı olarak hizmet etme onurunu yaşadım. Bu onuru bana veren öncelikle siyasi kadrolara ve gerçekten bana inanan ve bana beş defa, beş seçim boyunca oy vererek bayrağı aşağı indirmeden, yüksekte tuttuğumuz bayrağı Ahmet başkanıma teslim etme imkânını veren sevgili Muğlalılara, hemşerilerime çok teşekkür ediyorum.”