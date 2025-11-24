Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir mesaj yayımladı.

İşte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı:

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.” sözü, öğretmenlik mesleğinin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını; bir toplumsal dönüşüm ve geleceği inşa etme iradesi olduğunu en güçlü biçimde ifade etmektedir. Toplumların yükselişi, yurttaşların ufkunu genişleten bir eğitim düzeni ve o ufku omuzlarında taşıyan öğretmenlerle mümkündür.

Atamızın “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.” sözü, ülkemizin geleceğini belirleyen asıl gücün eğitim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Eğitim, bir kentin ve bir ülkenin en güçlü kalkınma aracı, barış içinde bir dünyanın temel taşıdır. Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma hedefimiz ancak bilimin ışığında, sağlam temellere oturtulmuş bir eğitim sistemiyle ve en önemlisi, fedakâr öğretmenlerimizin çabalarıyla mümkün olacaktır. Öğretmenler, çocuklarımızın merak duygusunu besleyen, sorgulamayı öğreten ve onları yeni dünyanın gerektirdiği becerilerle donatan öncü rehberlerdir.

Bizler, öğretmenlerimizin emeklerine duyduğumuz saygı ile onların topluma açtığı ufku güçlendirmek için çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli eğitime ulaşmasını destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi minnetle anıyor; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bilgi ve özveriyle hayata hazırlayan, her birimizin yaşamında silinmez izler bırakan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.