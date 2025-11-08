  1. Anasayfa
Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor

Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi “Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor” kitap bağış kampanyası ile 5 bin 200 kitap topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlatılan “Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor” ile Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinden vatandaşların desteği ile kitap koleksiyonuna 5 bin 200 yeni kitap ekledi. Vatandaşlar tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanan kitaplar Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerinde, ihtiyacı olan okul ve mahalle kütüphanelerinde değerlendirilecek.

 “Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor” kampanyasına kitaplarını bağışlamak isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ne bağışlarını yapabiliyor.

Başkan Aras: “Bir İnsanın Sahip Olabileceği En Büyük Servet Okuduğu Kitaplardır”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kültür ve sanat kenti Muğla’da herkesin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla “Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor” kampanyasını başlattıklarını belirtti. Kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Aras, kitap okumanın çağın dijital imkânlarına rağmen önemini koruduğunu vurguladı.

Başkan Aras açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim…” sözlerini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kitap, insanın en iyi dostu ve onu aydınlatan yol arkadaşıdır. Muğla’da kurduğumuz kütüphanelerle bilgiye erişimi artırırken, ‘Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor’ kampanyasıyla kitap koleksiyonumuzu büyütüyor; mahallelere, muhtarlıklara destek sağlıyoruz. Okuduğumuz kitapları paylaşarak daha fazla kişinin bilgiye ulaşmasını hedefliyoruz. Çünkü bir insanın sahip olabileceği en büyük servet okuduğu kitaplardır. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyor, bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

