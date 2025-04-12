Muğla'da ''Engellerimin Ustasıyım'' eğitimleri başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ''Hayatımın Ustasıyım'' projesinin yeni etabını ''Engellerimin Ustasıyım'' eğitimleriyle başlattı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören proje, bu sefer de özel gereksinimli bireyleri ustalaştıracak eğitimler verecek.

Kapsayıcı hizmet anlayışıyla hareket eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. ‘Engellerimin Ustasıyım’ adlı proje kapsamında özel gereksinimli bireyler; marangozluk, tesisat ve elektrik alanlarında alacakları eğitimlerle, günlük yaşamlarını kolaylaştıracak beceriler kazanacak. Eğitimler 5 farklı branşta 5 hafta sürecek şekilde planlandı.

Ümit Çalışkan: “Özgüven Kazanmalarını Hedefliyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Marangozhane Atölye Şefi Ümit Çalışkan, “Engellerimin Ustasıyım Projesi kapsamında marangozluk eğitimlerine başladık. Eğitimde marangozluk, elektrik, sıhhi tesisat ve boyama atölyesi bulunuyor. Bu eğitimde özel gereksinimli bireylerin kendi hayatlarında küçük dahi olsa zorlukları aşmaları ve özgüven kazanmalarını hedefliyoruz. Marangozluk eğitimlerimizde malzemeleri tanıttık, küçük el aletleri ile çalışma yaptırdık. Hayatlarında zorlukları daha kolay aşmalarını sağlıyoruz. 11 öğrencimiz marangozluk eğitimine geldi. Tek tek eğitimden geçerek engellerini kaldırmış olacaklar.” dedi.

Güzin Şahin: “Arkadaşlarıyla Birlikte Bir Ürün Ortaya Çıkarabilmenin Heyecanını Yaşadılar”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde Görevli Öğretmen Güzin Şahin, “Engellerimin Ustasıyım Projemiz 5 farklı branşta 5 hafta sürecek şekilde planlandı. Atölyelerimizden 20 yaş üzeri özel gereksinimli bireylerimiz faydalanacak. Bu atölyeler sayesinde motor becerisi, duyusal gelişim, odaklanma, sabır, işbirliği, yaratıcı düşünme becerileri, özgüven ve başarı gibi çıktılar sağlayacaklar. İlk olarak marangozluk atölyesinde çeşitli bilgiler öğrendiler. Burada olmaktan çok mutlular. Burada arkadaşlarıyla birlikte bir ürün ortaya çıkarabilmenin heyecanını yaşadılar.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Engellerimin Ustasıyım Projesi Sadece Bir Eğitim Değil Aynı Zamanda Özgüven Kazandırma Süreci”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Hayatımın Ustasıyım’ projesinin yeni etabı olan ‘Engellerimin Ustasıyım’ ile özel gereksinimli bireylerimize yepyeni bir alan açtık. Onları hayatın tam merkezine alıyoruz. Bu proje ile engelleri birlikte kaldıracağız. Bu proje sadece bir meslek ya da beceri kazandırma süreci değil; aynı zamanda özgüven kazandırma süreci olacak. Pek çok farklı branşta verilen bu eğitimlerle, özel gereksinimli bireyler hem motor becerilerini geliştiriyor, hem de kendi hayatlarını kolaylaştıracak donanımı kazanıyorlar. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak insana dokunmak, hayatı kolaylaştırmak, herkes için eşit ve erişilebilir bir yaşam sunmak için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.