  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
Muğla’nın Projeleri BELFOR’da
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yerel kalkınmadan sosyal belediyeciliğe, kültür-sanattan altyapı planlamasına kadar farklı alanlarda hayata geçirdiği projeler, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Belediyecilik Forumu’nda (BELFOR) “iyi uygulama örnekleri” arasında yer aldı.

Türkiye genelinden çok sayıda belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen BELFOR, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. Belediyeler arası iş birliğini güçlendirmek, yenilikçi uygulamaların paylaşımını sağlamak ve yerel yönetimlerde deneyim aktarımını geliştirmek amacıyla düzenlenen forumda, farklı başlıklarda başarılı projeler katılımcılarla buluşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kente değer katan birçok proje forumda örnek uygulama olarak sunuldu.

Yerel Kalkınma ve İstihdama Katkı Sağlayan Model

Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından yürütülen “Beceri: Eğitimden İstihdama, İstihdamdan Yerel Kalkınmaya” projesi, eğitim ile istihdam arasında kurduğu güçlü bağ ve yerel kalkınmayı destekleyen yapısıyla dikkat çekti.

Kırsalda Üretimi Güçlendiren Kooperatifçilik Yaklaşımı

Tarım Güç Birliği İşletme Kooperatif Projesi, üreticiyi destekleyen, tarımsal üretimde örgütlü yapıyı güçlendiren ve kırsal kalkınmayı teşvik eden modeliyle forumda öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı.

Kadınlara Yönelik Güçlendirici Sosyal Proje

“Hayat Değiştiren, Dönüştüren, Güçlendiren Dokunuş: Kadın Yaşam Merkezleri” projesi, kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik yönden desteklenmesini hedefleyen yapısıyla katılımcıların ilgisini çekti.

Kültür-Sanatta Erişilebilirlik ve Kurumsal Yapı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın “Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Ücretsiz Sanatsal Erişim Modeli” ile her yaştan yurttaşın sanata erişimini kolaylaştıran yaklaşımı paylaşıldı. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Projesi, kentin kültür-sanat hayatına katkı sunan ve sanatsal üretimi kurumsal bir yapıya taşıyan önemli bir çalışma olarak forumda yer aldı.

Felsefe ile Toplumsal Farkındalık

Felsefe ve Yaşam Akademisi projesi, bireysel gelişimi destekleyen, eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve toplumsal farkındalık oluşturan yapısıyla iyi uygulama örnekleri arasında sunuldu.

Altyapı ve Su Yönetiminde Stratejik Çalışma

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan “Milas Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini (Desalinizasyon) Projesi Fizibilite Raporu”, teknik ve stratejik altyapı çalışmaları kapsamında değerlendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin farklı alanlarda geliştirdiği projelerin ulusal düzeyde örnek gösterilmesi, kentin yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir yerel yönetim anlayışının önemli bir göstergesi oldu.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili isim güpegündüz sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! AK Partili isim güpegündüz sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tarihi itiraf! Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tarihi itiraf! Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliğindeki saç baş yolduran işgal için karar verildi Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliğindeki saç baş yolduran işgal için karar verildi 23 Nisan kutlamalarında ''Türk Bayrağı'na basıp geçtiler'' iddiası ortalık karıştırdı! 23 Nisan kutlamalarında ''Türk Bayrağı'na basıp geçtiler'' iddiası ortalık karıştırdı! 17 yaşında, 130 suç kayıtlı ve 172 yıl kesinleşmiş hapis kararlı suç makinesi şans eseri yakalandı! 17 yaşında, 130 suç kayıtlı ve 172 yıl kesinleşmiş hapis kararlı suç makinesi şans eseri yakalandı! 35 milyon TL değerindeki araziyi devlete hediye etmek istiyorlar! Nedeni herkesi şaşırttı! 35 milyon TL değerindeki araziyi devlete hediye etmek istiyorlar! Nedeni herkesi şaşırttı! Ela Rümeysa Cebeci'nin tahliyesi sonrasında AK Partili isimden sürpriz Mehmet Akif Ersoy çağrısı Ela Rümeysa Cebeci'nin tahliyesi sonrasında AK Partili isimden sürpriz Mehmet Akif Ersoy çağrısı Sosyal medyanın ''Cin Ali'' lakaplı fenomeni küçük kızı tarafından öldürüldü Sosyal medyanın ''Cin Ali'' lakaplı fenomeni küçük kızı tarafından öldürüldü Kuraklıktan yok olmaya başlamıştı... Türkiye'nin bir cenneti daha hayata geri döndü Kuraklıktan yok olmaya başlamıştı... Türkiye'nin bir cenneti daha hayata geri döndü Dursun Özbek'ten tarihi Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi olay olacak Yasin Kol açıklaması Dursun Özbek'ten tarihi Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi olay olacak Yasin Kol açıklaması
İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahmin... Gram altın için tarih verdi İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahmin... Gram altın için tarih verdi Spiker Ela Rümeysa Cebeci 4 ay sonra tahliye oldu Spiker Ela Rümeysa Cebeci 4 ay sonra tahliye oldu Tıkladığı reklam yüzünden dolandırılan banka müşterisinden hukuk zaferi: Fatura bankaya kesildi! Tıkladığı reklam yüzünden dolandırılan banka müşterisinden hukuk zaferi: Fatura bankaya kesildi! 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın ''gizli deliğinde'' yakalandı 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın ''gizli deliğinde'' yakalandı Cem Küçük, Erdoğan ve Bahçeli ''seçimler zamanında yapılacak'' dese de erken seçimin tarihini verdi! Cem Küçük, Erdoğan ve Bahçeli ''seçimler zamanında yapılacak'' dese de erken seçimin tarihini verdi! CHP'de sürpriz istifa! CHP'de sürpriz istifa! Bingöl'den dünyaya uzanan, sosyal medyayı sallayan bıyıklı ilçe başkanı siyasetin yeni fenomeni oldu Bingöl'den dünyaya uzanan, sosyal medyayı sallayan bıyıklı ilçe başkanı siyasetin yeni fenomeni oldu Derbi öncesi Osimhen bilmecesi FIFA'ya taşındı, kritik karar ortaya çıktı Derbi öncesi Osimhen bilmecesi FIFA'ya taşındı, kritik karar ortaya çıktı Cem Adrian'ın yyuşturucu test sonucu belli oldu! Cem Adrian'ın yyuşturucu test sonucu belli oldu! Balıkesirspor-Eskişehirspor maçında yeşil sahalarda görülmemiş kaleci hatası... Balıkesirspor-Eskişehirspor maçında yeşil sahalarda görülmemiş kaleci hatası...