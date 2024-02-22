Murat Kurum: ''Atatürk’ün kurduğu CHP'nin bugün gaflet ve dalalet içinde''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında "Atatürk’ün kurduğu CHP'nin bugün gaflet ve dalalet içine düştüğünü görüyoruz" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sorularını yanıtladı. İstanbul için öncelikli projelerinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Kurum, mevcut İBB Başkanı’nın 650 bin konutun kentsel dönüşümüne ilişkin ‘Asla yapılmamalı’ sözlerini eleştirdi. “Ekrem Bey çıkıp gülerek bunların yapılmaması gerektiği konusunda net bir duruş sergiliyor. Sen ne yapacaksın peki, ne olacak bu insanlar?” dedi. Asılan seçim afişlerinin İBB yönetimi tarafından kaldırılmasına tepki gösteren Kurum, “Siz demokratik bir ortamda yarışmayı bile hazmedemiyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

CHP ve DEM Parti arasında kurulan ‘Kent Uzlaşısı’ hakkında konuşan Kurum, “Atatürk’ün kurduğu CHP'nin bugün gaflet ve dalalet içine düştüğünü görüyoruz. Net bir şekilde söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi özgür ve bağımsız bir parti değildir. Bu manada bugün CHP Kandil'in işaret ettiği 'Kent Uzlaşısını' yapmak üzere bir gayret içerisindedir. Masa arkasında, kapı arkasında kirli ittifaklar kurup, bu ittifakları söyleyememek, adını da 'Kent Uzlaşısı' olarak tarif etme çabası içerisindeler. Bunu milletimiz çok iyi görüyor.” diyerek sözlerine devam etti.

En güzel anketin sahadaki insanların ilgisi ve sevgisi olduğunu belirten Murat Kurum, "Vatandaşların yüzlerine yansıyan duyguları en güzel anket. Biz her seçimde sahaya çıktığımızda bunu görüyoruz. Şimdi de öyle güzel bir motivasyon var ki insanlarımız sabırsızlıkla, 39 gün bitsin, hizmet siyaseti gelsin, İstanbullular hizmete kavuşsun beklentisi içerisindeler. Bu coşku her geçen gün büyüyor. Dolayısıyla bu da anketlere yansıyor” dedi.