Murat Kurum: ''Bayrampaşa’nın yarınları için hep mücadele eden tarafta olacağız''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa’daki Türkiye Bosna Sancak Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Kurum’a Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar ve milletvekilleri eşlik etti. Kurum’u Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Sedat Ziya, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Program sonunda ise Başkan Ziya Kurum’a tarihi kitaplar hediye etti.

“Bosnalı kardeşlerimizle kökü maziye dayanan bir bağımız var”

Ziyareti sırasında konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "Bizim Bosnalı kardeşlerimizle kökü maziye dayanan bir bağımız var. Bu bağ her zaman en güçlü seviyede oldu. Boşnak kardeşlerimiz her zaman bizim için birliğin beraberliğin ve bereketin vesilesi oldular. Gerek İstanbul’umuza, gerek ülkemizde, gerekse dünyanın pek çok yerinde yaşayan tüm kardeşlerimize sevgilerimizi ve muhabbetlerimi iletiyoruz. İstanbul gönül coğrafyamızın her rengini her güzelliğini gönlünde barındıran, Balkanların, Kafkasların, Asya’nın, Avrupa’nın, Anadolu’nun her bir köşesinden kokusunu bağrında taşıyan bir şehrimizdir. Bu şehirde bizi biz yapan değerlerden en önemlisi de bu birlik ve beraberlik ruhu olsa gerek. Bizler her zaman bu kültürel çeşitliliğin büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bizim tek bir derdimiz tüm kültürlerimizi burada bir arada tutup huzur ve kardeşlik hukuku içerisinde yaşatmaktır” dedi.

“İstanbul’umuzun kardeşlik hukukunu 1 Nisan’da çok daha yukarılara taşıyacağız”

Derneğin faaliyetleri hakkında konuşan Kurum, “Bu dernek çatısı altında yapılan faaliyetlerin hepsini takdirle izledik. 1 Nisan itibariyle de çok daha güzellerini kıymetli başkanım ve dernek üyelerimizle birlikte yapacağız. Burada binlerce yıllık kültürleri bu coğrafyada en güzel şekilde yaşatmayı gaye ediniyoruz. Derneğimiz kütüğü sadece Boşnak olan değil, ihtiyaç sahibi tüm gençlerimize, çocuklarımıza ve 800 ailemize destek oldu. Deprem olduğunda tüm soydaşlarımız yine bizi o gün yalnız bırakmadı ve 85 milyon vatandaşımızla birlikte tek yürek olduk. Hep birlikte deprem bölgesine gittik. Deprem bölgesindeki afetzede kardeşlerimizin elini tuttuk. Konteynerler, çadır kent, kalıcı okulların yapımı anlamında da derneğimiz çok önemli faaliyetler yürüttü. Biz böyle güçlü bir ülkeyiz. Zor zamanda bir olmayı, beraber olmayı, kardeş olmayı bilen bir milletiz. Bu değerlerimizle birlikte de tüm dünyaya meydan okuyan nerede bir mazlum varsa o mazluma el uzatan anlayışla çalışıyoruz. Selçuklu Payitahtı Osmanlı başkenti İstanbul’umuzun kardeşlik hukukunu 1 Nisan’da çok daha yukarılara taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“Bayrampaşa’nın yarınları için hep mücadele eden tarafta olacağız”

“Biz önce milletin ihtiyaçlarını dinleyen ardından da o ihtiyaçları gidermek için eser üreten tarafta olacağız” diyen Kurum konuşmalarını şöyle sürdürdü:

“Trafik çilesi artık son bulsun. İnsanımız evine huzurla gitsin. Biz hiçbir zaman iftiralar ve polemikler tarafında olmadık. Hiçbir zaman o dedikoduların tarafı bizim yolumuz olmayacak. Biz önce milletin ihtiyaçlarını dinleyen ardından da o ihtiyaçları gidermek için eser üreten tarafta olacağız. İstanbul’umuzun şu 5 yılda düşmüş olduğu fetret dönemini hep birlikte bitirerek yeniden yükselişini yeniden dirilişini Boşnak kardeşlerimizle birlikte başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatlarıyla Bayrampaşa’ya yaklaşık 50 bin metrekare bir millet bahçesini kazandırdık. Bayrampaşa’da nerede bir mülkiyet problemi varsa bu problemleri giderme anlayışıyla çalıştık. Biz Bayrampaşa’nın yarınları için hep mücadele eden tarafta olacağız. Beni aradığınız her zaman bulabileceğiniz, dertlerinizi anlatabileceğiniz, zor zamanınızda İBB başkanı benim yanımda diyeceğiniz bir anlayışla göreve geleceğiz. Sandığa gittiğinizde 5 yıllık süreçte İstanbul’da çözüm adına hiçbir iş yapmayan, ehliyetsiz liyakatsiz bir ekiple işte 5 yıllık süreçte ülkenin 81 ilinde hizmet etmiş İstanbul’un 39 ilçesinde eseri olanları oylayacaksınız. Bu seçim aynı zamanda Balkan coğrafyasının seçimi olacak. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle 31 Mart’ta hepimiz sevineceğiz.”