Murat Kurum: İstanbul büyük bir tehlike girdabına sokulmak isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sivaslılar Hemşehri Buluşması ve Kahvaltı Programı’na katıldı.

Berat Kandili’nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini dileyerek konuşmasına başlayan Kurum, ‘’Bu mübarek günde en büyük duamız, 7 Ekim’den bu yana on binlerce masumun katledildiği Gazze’nin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasıdır. Kundaktaki bebekleri öldürenleri, sokaktaki çocukları katleden İsrail’i Sancaktepe’den bir kez daha lanetliyorum.’’ dedi.

Sivas’ı Anadolunun kalbi olarak tanımlayan Kurum, ‘’Selçuklu’nun baş şehirlerinden birisidir. İstiklalimizin, Cumhuriyetimizin teminatıdır.’’ şeklinde konuştu. Millet bahçelerinden Kapalı otoparklara, sosyal konutlardan içme suyu tesislerine, sosyal donatılardan güneş enerji santrallerine kadar Sivas’ta hayata geçirdikleri projeleri sıralayan Kurum, ‘’Sivas’ımıza sayısız eser kazandırdık.‘’ dedi.

CHP ile Dem Parti arasındaki pazarlıkları eleştiren Kurum, ‘’İstanbul büyük bir tehlike girdabına sokulmak isteniyor. Milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. Sancaktepe'de ne yaptıklarını gördük. Medyaya da yansıdı. Kurdukları ‘Kandil İttifakı’nın bayrakları meydanda sallandı. İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü ‘Kandil İttifakı’nın küçük ortağı da bunu ayan beyan itiraf etti. Yani artık gizledikleri ittifak, tamamen ortaya çıktı.’’ sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

1 Nisan’dan itibaren İstanbul’da yükseliş dönemini başlatacaklarının altını çizen Kurum, ’’Bunlar, Fatih’in emaneti İstanbul’u; ‘Kandil Uzlaşısı’ ile paylaşmak istemektedir. Her gün pazarlıklar yapılmakta; meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır. ‘Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır.’’ dedi.

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, hafriyat dökülen metro hattını yeniden ihale edip tamamlayacaklarını söyledi. Kurum, ‘’İstanbul’un bütçesini kendi ikballeri için harcadılar. Maltepe’de iki günlük konsere 550 milyon TL harcadılar. İsrafı bitirdik diyerek bol bol tabelalara reklam koydular. Asıl israfı siz yaptınız.’’ diyerek konuşmasını tamamladı.