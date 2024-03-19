İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışa videokonferans ile katıldı.

Videokonferans ile İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri sonrası İstanbul’un 'Siztem İstanbul Projesi' ile keyfi, kibirli ve kirli zihniyetlerden kurtulup programlı, planlı, projeli, şeffaf, adil bir yönetime kavuşacağını belirtti.

Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'a seslenerek; "Şuandaki Belediye Başkanı bunu da sahiplenir. Bunu onun sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım. Murat, sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar" dedi. Kurum ise, "Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Murat Kurum konuşmasında, "Ulaştırma Bakanlığımız şu aylık süreçte İstanbul’a metro hatlarının açılmasıyla birlikte ulaşımı rahatlatmak için çok ciddi ve çok önemli adımlar attılar.

İnşallah 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’daki trafik çilesini bitireceğimiz, vatandaşımız bu manada rahatlatacak çilesiz bir trafiğe kavuşturacak adımlarımızı yine aynı anlayışla İstanbullu hemşehrilerimiz için çalışıp, projeler, eserler yapıp, ‘Gerçek Belediyecilik’ anlayışıyla tüm İstanbul’a bu hizmetleri kazandırıyor olacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesiminin ardından hattın 31 Mart'a kadar da ücretsiz olacağını sözlerine ekledi.