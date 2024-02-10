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Murat Kurum: ''İstanbul yeniden dünyanın en iddialı şehirleri arasına girecek''

Murat Kurum: ''İstanbul yeniden dünyanın en iddialı şehirleri arasına girecek''
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’u yeniden dünyanın en iddialı şehirleri arasına katmayı hedeflediklerini belirtti.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ataşehir’de iş insanları ile bir araya geldi. Konuşmasında İstanbul’a hizmetin durdurulduğunu ifade eden Kurum, “Mevcut CHP’li İBB yönetiminden önce şehircilikteki, ulaştırmadaki ve belediyecilikteki başarılarıyla dünya liginde zirveyi hedefleyen bu aziz şehir, kasten ve bilerek durdurulmuştur. İhmalkârlıkla, iş bilmezlikle, gündem saptırmalarıyla ve algı belediyeciliğiyle durdurulmuştur. İş insanlarımızın sesi duyulmamıştır. Esnafımız göz ardı edilmiştir.” sözleri ile mevcut İBB yönetiminin icraatsizliğini eleştirdi.

 İstanbul’u yeniden dünyanın en iddialı şehirleri arasına katmayı hedeflediklerini belirten Kurum, gerekli bütçenin nasıl bulunacağını, “Şu görmezden geldiğiniz Ataşehir’de Şerifali Çiftliği’ni bilir misiniz? İşte biz bu alanda nasıl yüzlerce konut ve dükkânı, sosyal tesisleri, camileri ve okulları aynı anda yapıyorsak; yine öyle yapacağız. Yeniçamlıca, Mevlânâ, Mimarsinan ve Barbaros’ta yeni rezerv yapı alanlarımızda nasıl arı gibi çalışıyorsak, yine öyle çalışacağız.” şeklinde yanıtladı.

İstanbul’u özüne döndürmek için var güçleriyle çabalayacaklarını ifade eden Kurum, “İstanbul’un her anında, hep yanında olmayı bir seçenek olarak değil, bir mecburiyet olarak görüyoruz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

 

Etiketler ak parti murat kurum İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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