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Murat Kurum'dan Kapalıçarşı esnafına otopark müjdesi

Murat Kurum'dan Kapalıçarşı esnafına otopark müjdesi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Vatandaş ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kurum, yanına gelen turistlerle de fotoğraf çektirdi.

Esnaf, Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark sorunun çözümünü Murat Kurum’dan talep etti. Göreve gelir gelmez bunun için çalışacağını belirten Kurum, “Kapalıçarşı’nın otoparkını göreve gelir gelmez çözeceğiz. Turistlerimiz buraya güvenle gelecek. Daha fazla gelecek. Esnafımız mutlu olacak. Hızlı bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin.” dedi.

Kurum’a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

 

 

 

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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