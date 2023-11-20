Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Her platformda tanıtıma devam ediyoruz''

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gulin Belediyesi’yle kardeş kent ilişkilerinin 10’uncu yıldönümü vesilesiyle davet edildiği Çin-ASEAN Belediye Başkanları Forumu’nun oldukça verimli geçtiğini belirterek “Turizmcilerimizin mücadeleleriyle yükselen kitle turizmimizin yanında Muratpaşa’mızın, Antalya şehir merkezimizin turist alabilmesi için her platformda tanıtıma ve dünyayla entegrasyona devam ediyoruz” dedi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin kardeş kenti Çin’in popüler turistik şehri Gulin’de düzenlenen ASEAN Belediye Başkanları Forumu’na katılmak üzere Çin’e gitti. Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Halk Hükümeti tarafından düzenlenen forumun bu yıl ana teması “Evlerimizi birlikte inşa etmek, birlikte refahı teşvik etmek” olarak belirlendi.

Forumun açılışında konuşan Başkan Uysal, Muratpaşa’da katılımcı ve çağa uygun bir yönetim anlayışını hayata geçirdiklerini söyledi. “Belediyemizin kapılarını dünyaya açtık” diyen Uysal, şunları söyledi:

“Dünyadaki bütün antik kentleri bir araya getiren Kaleiçi Old Town Festivali’yle uluslararası ilişkilerimizi en üst noktaya taşıdık. Festival sayesinde, en az 500 kent ile sürekli iletişim halindeyiz. Endonezya’dan İrlanda’ya, Tunus’tan Tayland’da, İtalya’dan Hollanda’ya birçok belediye başkanını festivalimizde ağırlıyoruz. Toplumların kardeşliği, birbirine yakınlaşması, önyargıların kırılması için yerel yönetimlere büyük bir görev düşüyor. Yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen projeler, böylesi etkinlikler, festivaller uluslararası siyasete ve diplomasiye yardımcı oluyor.”

Uysal, 21’inci yüzyılın teknolojideki yeni gelişmeler ve bilişim sektöründeki yeni buluşların yanı sıra, yerel ve genel yönetim anlayışında da birçok yeniliğin hayata geçtiği dönem olduğunun altını çizdi. Teknolojik olanaklar sayesinde doğrudan demokrasinin kanallarının daha da güçlendiğinin altını çizen Başkan Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu olan Komşu Meclisi, yaşlı, yabancılar ve muhtarlar meclislerinin Muratpaşa Belediyesi’nin bu alandaki çalışmaları olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, 21 Kasım’da sona erecek forumun yeni işbirliklerinin kurulması ve fikir alışverişi anlamında oldukça verimli geçtiğini belirterek “Turizmcilerimizin mücadeleleriyle yükselen kitle turizmimizin yanında Muratpaşa’mızın, Antalya şehir merkezimizin turist alabilmesi için her platformda tanıtıma ve dünyayla entegrasyona devam ediyoruz” dedi.