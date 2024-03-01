Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Yanı başınızda olacağız''

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çağlayan Mahallesi’nde düzenlenen ‘Komşu Buluşması’nda ''Bu ekonomik güçlükler içinde de belediyemizi dipdiri komşularımızın yanı başında tutmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği komşu buluşmalarının ikinci durağı Çağlayan Mahallesi oldu. Mahallenin pazar yerinde gerçekleşen buluşma, Oğuz Aksaç konseriyle başladı. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la katıldığı buluşmada belediye meclis üyesi adayları, başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar, muhtar adayları ve mahalle sakinleri yer aldı.



Başkan Uysal, konuşmasında Muratpaşa’da 10 yıldır devam eden çalışmalarla yüksek bir hizmet standardı oluşturduklarını söyledi. Hayatın her alanında sürdürülebilir hizmetler oluşturduklarını aktaran Başkan Uysal, “Mevcut, devam ettirdiğimiz hayat kalitesini sürdüreceğiz. Bunun üzerine yeni, nitelikli, geleceğe güvenle bakmanızı sağlayacak pozisyonlar, yetenekler, yeterlilikler ekleyeceğiz” dedi.



Ancak bunu ‘çetin’ iktisadi şartlar içinde gerçekleştireceklerini dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“10 sene önce belediyenin bir yıllık bütçesi 100 iş makinası alabiliyorsa bugün 35 tane alabiliyor. Bunun farkında olalım. Ama biz belediyecilik hizmetlerimizi ve şehrimizi, şehrimizin kalitesini düşürmeden, artırarak, geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Nasıl pandemi ortamında eczanelerde bile yokken kapılarımıza ücretsiz maskelerimizi astıysak bu ekonomik güçlükler içinde de belediyemizi dipdiri komşularımızın yanı başında tutmaya devam edeceğiz. Çünkü biz dalgalı denizlere alışığız. Dalgalı denizlerle nasıl baş edeceğimizi biliyoruz. Bu güven içindeyiz, o kararlılık içindeyiz.”



Başkan Uysal, konuşmasının ardından mahalle sakinleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi.